همایش رهروان زینبی در امامزاده های اردبیل برگزار می شود

حجت‌الاسلام اکبر قیامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش رهروان زینبی در امامزاده های شاخص استان، اضافه کرد: این همایش روز پنجشنبه 15 آبان ماه مصادف با 12 محرم ویژه بانوان برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری همایش رهروان زینبی را بیان سیره و روش حرکت حضرت زینب (س)، تشریح خطبه این بزرگوار در کوفه، بیان ضرورت رهروی بانوان از حضرت زینب (س) در مباحثی چون همراهی با ولایت و خصایل اخلاقی برشمرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تصریح کرد: در این همایش میثاق نامه ای به امضای بانوان خواهد رسید تا اقدامی عملی در راستای شعار لبیک یا حسین و لبیک یا زینب آنها باشد که محور اصلی این میثاق نامه حفظ حجاب و حیا، تربیت صحیح فرزندان و... خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری همایش عاشورائیان، شیرخوارگان حسینی، سوگواره های بصیرت عاشورایی و... طی ایام محرم در بقاع متبرکه و امامزاده های این استان یادآور شد: علاوه بر این امسال با توجه به تلاقی روز عاشورا با روز 13 آبان "روز استکبار ستیزی"، برنامه ویژه ای در تجمعات عاشورایی این استان پیش بینی شد.

حجت الاسلام قیامی با اشاره به تدام طرح سوگواره بصیرت عاشورایی تصریح کرد: این طرح هم اکنون در 18 بقعه و امامزاده در سطح این استان اجرا می شود.

به گفته وی این طرح با هدف منسجم کردن نیات واقفان مرتبط با موضوع روضه خوانی، تعزیه داری و اطعام عزاداران حسینی در بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها و تکایای استان برگزار شده و برخی از آنها تا آخر ماه صفر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به برگزاری این مراسم در چهار شهرستان خلخال، مشگین شهر، گرمی و اردبیل متذکر شد: ۱۰ بقعه و امامزاده شاخص در خلخال، هفت بقعه متبرکه در مشکین شهر، سه بقعه در گرمی و هشت بقعه در شهرستان اردبیل برای برگزاری این مراسم معنوی در نظر گرفته شده اند.

وی با بیان اینکه سوگواره بصیرت عاشورایی امسال در سه موقوفه اردبیل نیز به اجرا گذاشته شد، عنوان کرد: به منظور اجرای صحیح نیات واقفان خیراندیش در رابطه با عزاداری ماه محرم، سه مراسم در اردبیل پیش بینی شده بود که از اول تا دهم این ماه برگزار شد.