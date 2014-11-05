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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۱۲

از سوی سایت کمیته بین المللی پارالمپیک؛

سیامند رحمان و جوانمردی نامزد بهترین ورزشکار ماه اکتبر شدند

سیامند رحمان و جوانمردی نامزد بهترین ورزشکار ماه اکتبر شدند

وب سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC)، شش ورزشکار را برای دریافت عنوان بهترین ورزشکار ماه اکتبر نامزد کرد که از این میان، نام دو نماینده ایران نیز به چشم می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، سیامند رحمان و ساره جوانمردی، قهرمانان طلایی بازی‌های پاراآسیایی اینچئون، به همراه ورزشکارانی از گامبیا (رشته ویلچررانی)، چین (شمشیربازی با ویلچر)، تایلند (تنیس با ویلچر) ، چین (شنا) برای دریافت عنوان برترین ورزشکار ماه اکتبر انتخاب شده اند که در نهایت پس از اتمام نظر سنجی، بر اساس بیشترین آرا کسب شده ، ورزشکار برتر ماه اکتبر مشخص خواهد شد.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت آرای خود به این لینک مراجعه کنند:
http://www.paralympic.org/

 

کد مطلب 2415428

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