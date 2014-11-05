سیامند رحمان و جوانمردی نامزد بهترین ورزشکار ماه اکتبر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، سیامند رحمان و ساره جوانمردی، قهرمانان طلایی بازی‌های پاراآسیایی اینچئون، به همراه ورزشکارانی از گامبیا (رشته ویلچررانی)، چین (شمشیربازی با ویلچر)، تایلند (تنیس با ویلچر) ، چین (شنا) برای دریافت عنوان برترین ورزشکار ماه اکتبر انتخاب شده اند که در نهایت پس از اتمام نظر سنجی، بر اساس بیشترین آرا کسب شده ، ورزشکار برتر ماه اکتبر مشخص خواهد شد.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت آرای خود به این لینک مراجعه کنند:

http://www.paralympic.org/