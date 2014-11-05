به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختار پور، دبیر كل نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور با بیان اینکه نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور، توسعه كتابخانه‌های روستایی و ساخت كتابخانه در تمام روستاهای با جمعیت بالای ۱۵۰۰ نفر را در دستور كار قرار داده است، گفت: نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور همواره توسعه كتابخانه‌های روستایی را در راس برنامه‌های خود قرار داده است. مطابق نقشه راه توسعه كتابخانه‌های عمومی كشور، نهاد كتابخانه‌ها، برای روستاهایی با جمعیت كمتر از ۵۰۰ نفر جمعیت، صرفا مجوز كتابخانه عمومی مستقل، برای روستاهایی با جمعیت بین ۵۰۰ تا۱۵۰۰ نفر جمعیت، مجوز كتابخانه مشاركتی یا مستقل و برای روستاهایی با جمعیت بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت مجوز كتابخانه نهادی، مشاركتی یا مستقل صادر می‌كند. همچنین نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور برای روستاهای بالای ۴۰۰۰ نفر، نیروی تمام وقت جذب می‌كند و اخیراً با صدور بخشنامه‌ای به منظور تقویت نیروی انسانی کتابخانه‌های عمومی روستایی، حداقل دست مزد كتابداران این کتابخانه‌ها را نیز افزایش چشمگیری داده است.

مختار پور با بیان اینكه ۱۸ درصد كتابخانه‌های عمومی كشور روستایی هستند، افزود: در مجموع ۴۶۶ باب كتابخانه روستایی نهادی، ۱۴۹ كتابخانه مشاركتی و یك باب كتابخانه مستقل روستایی تحت پوشش نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور هستند؛ یعنی در مجموع نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور ۶۱۶ باب كتابخانه روستایی را تحت پوشش خود دارد. با توجه به برنامه نهاد مبنی بر راه اندازی كتابخانه در روستاهای با جمعیت بیش از ۱۵۰۰ نفر، این امر توسط این نهاد درحال پیگیری است.

وی در عین حال به مشكلات راه‌اندازی كتابخانه روستایی اشاره كرد و گفت: نبود ساختمان مناسب كتابخانه، كمبود تخصیص بودجه و اعتبارات لازم توسط دستگاه‌های مختلف برای ساخت كتابخانه در مناطق روستایی، كمبود نیروی انسانی تحصیل كرده متخصص كتابداری، فقدان اینترنت و زیرساخت‌های لازم در بسیاری از مناطق روستاها و پراكندگی و صعب‌العبور بودن برخی روستا‌ها از مشكلات نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور برای توسعه كتابخانه‌های روستایی است.

مختار پور اضافه كرد: یقیناً خصوصیات منطقه ای و استانی در توسعه كتابخانه‌های عمومی تاثیر مستقیمی دارد. توسعه كتابخانه‌های روستایی در مناطق صعب العبور و با بدی آب و هوا معمولاً با كندی صورت می‌گیرد. همچنین به دلیل كمتر توسعه یافتگی این مناطق، افتتاح و یا حتی اداره كتابخانه‌های روستایی در این مناطق امری بس دشوار است. در بسیاری از این مناطق اینترنت، به عنوان یكی از مهم ترین عوامل و پارامترهای توسعه كتابخانه‌ها، وجود ندارد همچنین در مناطق كمتر توسعه یافته، نیروی انسانی متخصص كمتر یافت می‌شود و این خود تاثیر بسیاری در كندی روند توسعه كتابخانه‌های روستایی خواهد داشت.

دبیر كل نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور با اذعان بر استقبال از كتابخانه‌های روستایی گفت: استقبال روستاییان در مجموع رضایت بخش است. البته این امر در تمام مناطق یكسان نیست چر اكه در برخی مناطق در اثر مهاجرت و كاهش جمعیت عملاً مراجعه به كتابخانه‌های عمومی كاهش یافته است. همچنین مولفه‌هایی چون وضعیت آب و هوا (فصل) و نیز ایام سال تحصیلی در مراجعه ساكنان روستاها به كتابخانه‌های روستایی تاثیرگذار هستند. با توجه به اینكه در روستاها، فضاهای كالبدی فرهنگی به كتابخانه‌ها و مساجد خلاصه می‌شود، معمولا استقبال و توجه به این اماكن قابل توجه و چشمگیر است.