به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز ظهر پس از پایان جلسه هیات وزیران در نشست خبری با خبرنگاران گفت: جلسه امروز هیات دولت با تجلیل از عزاداران حسینی و عاشقان سالار و سرور شهیدان امام حسین(ع) و مردم متدین ایران توسط رئیس جمهور و هیات وزیران آغاز شد.​

وی با بیان اینکه رئیس جمهور و هیات وزیران مراتب تجلیل خود را از حضور منظم تر مردم در مراسم تاسوعا و عاشورا به عمل آوردند، افزود: از مصوبات مهم هیات وزیران در این هفته می توان به اختصاص ۷۲۹ میلیاردتومان برای احیای دریاچه ارومیه نام برد.

سخنگوی دولت ادامه داد: این اعتبار برای اجرایی شدن مطالعاتی که توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته بود، اختصاص یافته است.

نوبخت با بیان اینکه ۴ اقدام برای اجرایی کردن آن مطالعات انجام می گیرد، تصریح کرد: ممنوعیت تبدیل الگوی زراعی به باغی در حوضه آبریز، تبدیل کشت چغندر قند به گندم و پرداخت مابه التفاوت به این دسته از زارعانی که به دلیل این تبدیل کشت درآمدشان کمتر شده، اختصاص می یابد.

وی همچنین با اشاره به بارش باران در روزهای اخیر گفت: میزان نزولات الهی در سال جاری با توجه به بارندگی های اخیر ۷۵ درصد نسبت به دوره درازمدت افزایش یافته است و همچنین حدود ۱ میلیارد و ۴۵۰ هزار متر مکعب ورود آب به سدها افزایش یافته است.

نوبخت همچنین با اشاره به بهبود وضعیت آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، گفت: با توجه به بارش باران در روزهای اخیر، سطح آب دریاچه ارومیه حدود نیم متر افزایش یافته است.

لایحه خروج از رکود با نظارت وزیر اقتصاد تنظیم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت همچنین با اشاره به لایحه خروج از رکود دولت و در پاسخ به این سوال که گفته شده است این لایحه توسط نهادی غیر از دولت و توسط نیلی تدوین شده است، گفت: اینکه گفته می شود موسسه تحقیقاتی مشارکتی داشته و آن را به عنوان یک نقطه غیر متعارف روی آن متمرکز شوید درست نیست چراکه دولت فقط هیات وزیران نیست بلکه دولت مجموعه ای از هیات وزیران و نهادهای مرتبط است.

وی اضافه کرد: نهایتا وزارت امور اقتصادی لایحه خروج از رکود را تهیه کرده و جلسات آن در دفتر طیب نیا تشکیل می شد و خود من در آن جلسات مشارکت داشتم و در نهایت با خرد جمعی و مشورت این لایحه تدوین شده است و ما نیز انتظار داریم نمایندگان محترم بررسی این لایحه را تسریع ببخشند.

دولت تنها یک نرخ ارز را به رسمیت می شناسد

نوبخت همچنین در ادامه با اشاره به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دولت پیش از این گفته بود که در نیمه دوم سال ارز را تک نرخی خواهد کرد موضع شما در این خصوص چیست و دولت چه زمانی این سیاست را اجرایی را خواهد کرد گفت: دولت تنها یک نرخ را به رسمیت می شناسد و آن همان دو هزار و ۶۵۰ تومان به عنوان نرخ تسریع دلار و ریال است.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: البته در همه کشورها یک بازار غیر رسمی هم وجود دارد که معاملات ارز با نظارت بانک مرکزی در آنجا صورت می گیرد و این نیز در همه کشورها متفاوت است و ما این میزان تفاوت را باید با توجه به اقتصاد کشور خودمان تعریف کنیم.

دولت براساس نرخ ارز آزاد عمل نمی کند

نوبخت همچنین با بیان اینکه دولت براساس نرخ بازار آزاد عمل نمی کند گفت: ما فقط دلارهایی که توسط بانک مرکزی داده می شود با همان نرخ تسریع رسمی دو هزار و ۶۵۰ تومان عرضه می کنیم.

وی همچنین درخصوص نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی گفت: در مراحل تدوین قانون برنامه پنجم برای انتخاب رئیس کل یک ساز و کاری تهیه شد که آن مورد تایید قرار نگرفت و به دلیل اعتراض نمایندگان این طرح به مجمع تشخیص ارجاع شد و در نهایت جمع بندی شد که رئیس بانک مرکزی توسط وزیر امور اقتصادی به هیات وزیران پیشنهاد شود و بعد از تصویب هیات وزیران توسط رئیس جمهور ابلاغ شود.

سخنگوی دولت همچنین درخصوص انتخاب وزیر علوم گفت: ما به وقت وزیر پیشنهادی علوم را به مجلس معرفی خواهیم کرد.

کسری بودجه را با هزینه هوشمند جبران می کنیم

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین درخصوص کسری بودجه ۹۳ گفت: سال ۹۳ را می توانیم دو نیمه بکنیم یک نیمه مقدار فروش همان یک میلیون بشکه نفت خام بود معادل بشکه میعانات گازی، ۱۲۰ هزار بشکه در ارتباط با پالایشگاه های داخلی است و مجموعا منابعی که به دست می آید یک میلیون و ۴۲۰ هزار می شود.

وی ادامه داد: قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی در نیمه اول ۱۰۴ دلار بود در حالی که در قانون بودجه صد دلار پیش بینی کرده بودیم و پیش بینی ما برای نیمه دوم این است که به طور متوسط هر بشکه نفت ۸۲ دلار شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: این ۸۲ دلار با ۱۰۴ دلار نیمه اول جمع کنیم می شود ۱۸۶ دلار و آن را تقسیم بر دو کنیم قیمت متوسط هر بشکه نفت خام ۹۳ دلار می شود که حدود هفت درصد نسبت به صد دلار پیش بینی شده کمتر است و چون دخل و خرج ما یکی نیست خرج هم آهسته تر می کنیم.

نوبخت تاکید کرد: اگر منابع ما کم شود ما هوشمند هزینه خواهیم کرد و معاونت برنامه ریزی امسال هم مانند سال گذشته بدون کسری بودجه کار را به پایان خواهد برد.

وی با اشاره به عدم تحقق درآمدها در سال ۹۳ گفت: ما قطعا عدم تحقق درآمد خواهیم داشت اما به همان میزان درآمدها هزینه خواهیم کرد.

واکنش به عدم حضور دولتمردان در راهپیمایی ۱۳ آبان

سخنگوی دولت در ادامه درخصوص عدم حضور دولتمردان در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: ۱۳ آبان روز دانش آموز است و وزیر آموزش و پرورش نیز در این راهپیمایی حضور داشتند و در خصوص مراسم ۱۳ آبان نیز اظهارنظر منطقی خواهند داشت.

بودجه ۹۴ در مراحل پایانی است

نوبخت درخصوص بودجه ۹۴ گفت: در مراحل پایانی بودجه ۹۴ هستیم و در وقت قانونی این بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین در مورد برنامه ششم توسعه نیز گفت: این برنامه را در حوزه معاونت نیز پیش می بریم چراکه تهیه بودجه، تهیه برنامه و مدیریت تخصیص از وظایف معاونت برنامه ریزی است و این کارها به طور منظم انجام می گیرد.

وی همچنین در خصوص نظرات مرکز پژوهش ها نسبت به لایحه خروج از رکود دولت گفت: اینکه مرکز پژوهش ها نظرات متفاوت نسبت به این لایحه دارند در جریان بررسی این لایحه در مجلس مرکز پژوهش ها نیز نظرش را داده است.

سیاست های اقتصاد مقاومتی را لازم الاجرا می دانیم

سخنگوی دولت درخصوص اقدامات دولت در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: بعد از اعلام سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معاونت برنامه ریزی موظف شد که پیگیر اجرایی شدن آن باشد و بعد از تهیه بندهای ۲۴ گانه برای اجرایی ساختن اقتصاد مقاومتی هر بندی که مربوط به دستگاهی می شد ما خواستیم که آن دستگاه برنامه اش را به معاونت بدهد و آن را به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بردیم تا به صورت مصوبه در بیاید.

وی ادامه داد: بخشی از این برنامه هایی که توسط دستگاه های دولتی ارائه شده بود نیاز به کمی کردن داشت و در جلسه هفته گذشته و همچنین جلسه آینده کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت و بعد از آنکه برنامه های کمی و اجرایی تایید شد به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت: این برنامه ها در دو دوره برای دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است یک دوره امسال و سال آینده و یک دوره نیز برای برنامه ششم توسعه، چراکه دولت اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی را لازم الاجرا می داند.

نوبخت همچنین در پاسخ به این سوال که گفته شده است کشور گران اداره می شود گفت: کشور می تواند ارزان تر اداره شود و این حرف درستی است اما باید برای ارزان اداره شدن بهره وری خود را بیشتر کند.

هم هزینه های درمانی را تقلیل دادیم و هم از پرداخت های غیر قانونی جلوگیری کردیم

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به خدمات درمانی دولت گفت: در فاز سوم ما دنبال دو کار هستیم یکی آنکه پرداخت های مردم را از ۱۰ درصد به ۶ درصد تقلیل دهیم و پرداخت روستاییان را نیز از پنج درصد به سه درصد کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته دریافت های غیر قانونی و غیر رسمی از سوی کادر درمانی انجام می شد، گفت: تلاشمان این بوده که پرداخت آنان را واقع بینانه کنیم و اجازه ندهیم که به صورت غیر رسمی هزینه ای از مردم بگیرند.

نوبخت تصریح کرد: وزارت بهداشت از یک سو دریافتی ها را تقلیل داد و هم جلوی پرداخت های غیر رسمی را گرفت.

تهیه سند راهبردی فرهنگی ایران در سطح بین الملل به زودی

سخنگوی دولت همچنین درخصوص مهندسی فرهنگی کشور گفت: سند راهبردی فرهنگی ایران در سطح بین الملل در دستور کار هیات دولت بود و برای تطبیق و بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه اعاده شد تا بتوانیم سند مهندسی و هم سند راهبردی جمهوری اسلامی در سطح بین الملل را به انجام برسانیم.

وی در ارتباط با اینکه در بخش حقوقی یکی از وزارتخانه ها ۳۲ میلیارد تومان دریافت شده است، گفت: اقدامات قانونی از سوی دستگاه های نظارتی از دولت در حال انجام است و ما اقدامات قانونی را انجام می دهیم و تمام تلاشمان این است که هم در هزینه ها صرفه جویی کنیم و هم در فرآیند ارائه خدمت به مردم سالم سازی انجام دهیم.