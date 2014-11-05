کشته و زخمی شدن 75 عضو طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات مشترک نیروهای امنیتی در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 28 شبه نظامی کشته، 47 عضو طالبان زخمی و چهار فرد دیگر بازداشت شدند.

این عملیات ها با هدف پاکسازی برخی از مناطق از وجود طالبان در ولایات ننگرهار، لغمان، قندوز، بدخشان، بلخ، قندهار، زابل، اروزگان، خوست و پکتیا انجام شد که بیشترین تلفات علیه تروریست ها در اروزگان و خوست بود.

در این عملیات ها همچنین تعدادی جنگ افزار سبک و سنگین و 23 حلقه مین توسط نیروهای امنیتی افغانستان کشف و خنثی شد.