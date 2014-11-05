حضور تیم بانوان کرمانشاه در مسابقات کبدی قهرمانی کشور

مراد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات کبدی قهرمانی کشور در بخش بانوان از 21 آبان ماه آغاز می شود.

وی افزود: این مسابقات به میزبانی شهر اراک برگزار خواهد شد و رقابت ها 4 روز به طول خواهد انجامید.

کرمی گفت: بانوان کرمانشاهی نیز در حال حاضر تمرینات خود را برای حضور قدرتمند در این رقابت ها انجام می دهند و امیدواریم که بتوانیم نتایج خوبی را کسب کنیم.

رئیس هیئت کبدی استان کرمانشاه همچنین از حضور تیم های آقایان و بانوان کرمانشاه در مسابقات لیگ برتر سرکل کبدی خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: مسابقات لیگ برتر کبدی از دی ماه سال جاری آغاز خواهد شد.