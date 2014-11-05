نیلسون به دیدار با گسترش فولاد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، آخرین تمرین سرخپوشان برای بازی با گسترش فولاد تبریز از ساعت 11 امروز در حالی آغاز شد که نیلسون پس از چند روز استراحت، در تمرینات حاضر بود. کادر پزشکی پرسپولیس درباره وضعیت این بازیکن اعلام کرد؛ نیلسون به دلیل ضرب خوردگی و دردی که داشت در تمرینات حاضر نبود. این درد در حال حاضر خیلی کم شده است و با توجه به اینکه تمرین امروز سبک‌تر بود، مجوز تمرین وی صادر شد و او بعد از بازی با گسترش، آمادگی کاملی برای حضور در تمرینات خواهد داشت.

در تمرین امروز، فرشاد قاسمی با توجه به مشکلات گوارشی توسط پزشک تیم تحت درمان قرار گرفت و پس از آن محل تمرین را ترک کرد.تمرین امروز بعد از گرم کردن به دست رشته اختصاص پیدا کرد. پس از آن پاسکاری تحت فشار و مرور حرکات تاکتیکی برای دفاع و حمله در دستور کار بود که در جریان آن حمید درخشان موارد لازم را به شاگردانش تذکر می‌داد.