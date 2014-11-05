به گزارش خبرگزاری مهر،این سیستم می‌تواند با استفاده از رادارهای نصب شده در اتوبوس‌ها و دوربین‌های حاشیه‌ای آن فاصله تا خودرو جلویی را محاسبه و بر اساس سرعت اتوبوس احتمال تصادف آن را در صورت به خواب رفتن راننده یا هرگونه اشتباه سهوی مشخص و در زمان لازم با کاهش سرعت و حتی ترمزکردن اتوماتیک از بروز حادثه جلوگیری کند.

قرار است نصب این سیستم کنترل هوشمند از سال 2018 میلادی در اتحادیه اروپا بر روی اتوبوس‌ها اجباری شود. از سوی دیگر از هم‌اکنون کمپانی‌های بزرگ تولید کننده اتوبوس مانند مرسدس بنز و اسکانیا نصب این سیستم هوشمند را بر روی محصولات خود آغاز کرده‌اند.