به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفت: ما موظف به حفظ منافع باشگاه هستیم. بر همین اساس در ارتباط با مباحث مربوط به تغییر زمان دربی واکنش نشان دادیم. در عین حال با توجه به شرایط خاص تا جایی که امکانش باشد سعی در تعامل با سازمان لیگ داریم.

مهدی خواجوند افزود: هنوز درباره تغییر زمان برگزاری دربی ابلاغی به باشگاه نرسیده است. طبق اعلام قبلی، بازی در تاریخ 30 آبان برگزار می‌شود. البته در جلسه‌ای که برای بررسی و اعلام زمان جدیدی برای بازی دربی تشکیل شد، توافق بر سر تاریخ دوم آذر ماه صورت گرفت اما قطعی شدن این تاریخ مستلزم آن است که شورای تأمین موافقت کند و در این باره هنوز خبری به ما نرسیده است در حالی که باشگاه و تیم تمام برنامه‌ریزی‌های خود را انجام داده‌اند و اگر قرار بر تغییر برنامه باشد تمایل داریم زودتر اقدام کنیم و پیگیری‌ها در این ارتباط از سوی سازمان لیگ ادامه دارد.

وی درباره اینکه کارشناسان این تغییر برنامه را باعث بهتر شدن شرایط تیم استقلال برای انجام دربی تفسیر می‌کنند، ادامه داد: ما در تلاش هستیم تا منافع باشگاه پرسپولیس را حفظ کنیم. مواضعی که از سوی باشگاه در پی یکسری اتفاقات روی داد، از همین رو بود. از سوی دیگر شرایط خاصی پیش آمده است و اعتقاد داریم کار را با تعامل پیش ببریم. همانطور که انتظار می‌رود وقتی باشگاه پرسپولیس در شرایط خاص قرار می‌گیرد، این تعامل به شکل متقابل وجود داشته باشد. به طور قطع انجام بازی در همان برنامه اعلام شده بیشتر به سود ما خواهد بود اما با برگزاری بازی در دوم آذر ماه هم موافق هستیم.

عضو حقوقدان هیأت مدیره پرسپولیس درباره موضع باشگاه در صورت عدم موافقت شورای تامین با تاریخ دوم آذر ماه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شرایط ایجاد تغییر برنامه‌ریزی‌ها برای تاخیر بیش از این زمان را نداریم، موضع ما همان است که اگر به هر دلیل امکان برگزاری مسابقه در دوم آذر ماه نبود، دربی در همان روز 30 آبان انجام شود که پیش از این نیز از سوی سازمان لیگ برتر اعلام شده بود.

خواجوند درباره زمان تشکیل کمیته انضباطی باشگاه تصریح کرد: کمیته انضباطی باشگاه احتمالا امروز تشکیل جلسه خواهد داد و به چند پرونده‌ای که موجود است رسیدگی می‌کند. این کمیته در صورت لزوم و نیاز به توضیحات بیشتر می‌تواند از خود افراد هم برای حضور در این جلسه با جلسات آتی دعوت به عمل آورد.