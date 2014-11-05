افزایش دمای هوا طی دو روز آینده در قم

علی جاذبی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز هوا قسمتی تا نیمه ابری در بعد از ظهر احتمال رگبار و رعد و برق و در اواخر وقت همراه با کاهش ابر است.

وی با بیان اینکه امروز سمت باد شمال غربی، سرعت وزش باد بین 30 تا 50 کیلومتر بر ساعت و حداکثر دما 13 درجه و حداقل دما نیز 6 درجه است، گفت: در روز پنجشنبه هوا صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم اضافه کرد: در روز پنجشنبه سمت باد شمال غربی، سرعت وزش باد بین 30 تا 50 کیلومتر بر ساعت، حداقل دمای هوا یک درجه و حداکثر دما نیز 16 درجه خواهد بود.

وی با بیان اینکه در روز جمعه هوا صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد است، افزود: سرعت وزش باد در روز جمعه بین 30 تا 50 کیلومتر بر ساعت، حداقل دمای هوا 2 درجه و حداکثر 18 درجه خواهد بود.

جاذبی گفت: دمای هوا طی دو روز آینده روند افزایشی را طی خواهد کرد و که این افزایش دما تا روز جمعه ادامه دارد.

وی در خصوص میزان بارندگی 24 ساعت گذشته افزود: میزان بارندگی در شهر قم 9 و 4 دهم میلی متر، در جمکران سه و 2 دهم میلی متر، در سلفچگان چهار و هفت دهم میلی متر، کهک 19 و هشت دهم میلی متر، جمکران سه و 2 دهم میلی متر و کوه سفید چهار و 6 دهم میلی متر است.