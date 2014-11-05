2523 نفر ممنوع المعامله شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از تعداد کل بازرسی های صورت گرفته در ۶ ماهه نخست سال جاری ۶۵۵ بازرسی از واحدهای ثبتی، هفت هزار و ۲۶۰ بازرسی از دفاتر اسناد رسمی، دو هزار و ۵۵۳ بازرسی از دفاتر ازدواج و ۶۶۹ بازرسی نیز از دفاتر طلاق انجام گرفته است.

بر اساس این گزارش، در بازرسی های صورت گرفته در 6 ماهه ابتدایی امسال از دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق سراسر کشور، مجموعا 6 میلیون و ۲۲۶ هزار و دو واقعه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

در 6 ماهه نخست سال ۹۳ همچنین برای ۱۴ سردفتر ابلاغ تعلیق، ۴۰ سردفتر جزای نقدی، ۵۴ سردفتر ابلاغ انفصال موقت و از یک سردفتر نیز سلب صلاحیت عملی انجام گرفته است.

در 6 ماهه نخست امسال در ادارات اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز دو هزار و ۵۲۳ نفر ممنوع المعامله و از ۷۴۴ نفر رفع ممنوع المعامله گردیده است. در این مدت همچنین در سامانه ممنوع الخروجی و رفع ممنوع الخروجی این سازمان، پنج هزار و ۱۵۲ نفر ممنوع الخروج و از دو هزار و ۸۹ نفر رفع ممنوعیت خروج صورت گرفته است.