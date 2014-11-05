به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، سؤال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات و عده‌ای دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد، این در حالی است که بر اساس برنامه، وزیر امور خارجه کشور روز سه شنبه 11 نوامبر (20 آبان ماه) در نشست ایران و 1+5 با کاترین اشتون در عمان دیدار دارد.

حسن قشقاوی، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در صحن علنی مجلس و هم زمانی آن با برگزاری مذاکرات ایران و 1+5 در مسقط گفت: توافق درباره تاریخ حضور وزیر امور خارجه در مجلس از یک ماه پیش صورت گرفته بود که در آن زمان هنوز تاریخ مذاکرات مشخص نشده بود.

وی افزود: اکنون تاریخ مذاکرات مشخص شده است و بنده این مطلب را به آقای کریمی قدوسی نیز در مجلس اعلام کرده ام.

قشقاوی تصریح کرد: در صورتی که آقای ظریف در تاریخ مورد نظر در تهران باشند حتما در مجلس حضور پیدا خواهند کرد، در این صورت نیز در اولین فرصت برای پاسخگویی به مجلس خواهند رفت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت امور خارجه تاریخ جدیدی را مشخص خواهد کرد، اظهار داشت: در مورد وزارت امور خارجه به دلیل برنامه‌های رسمی که در بیرون از کشور دارند این مسائل پیش می‌آید و با توافق بین مجلس و وزارت امور خارجه یک تاریخ جدیدی با هیأت رئیسه و نماینده سئوال کننده هماهنگ خواهیم کرد.

از سوی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است: اگر ظریف به جلسه علنی هفته آینده مجلس نمی‌رسد، باید دفتر وزیر امور خارجه در این باره به مجلس اعلام کند که این جلسه به دلیل نبود ظریف در تهران برگزار نمی‌شود.

محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص برگزاری جلسه سوال محمدجواد کریمی قدوسی از وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس گفت: تاریخ سه شنبه 20 آبان برای برگزاری این جلسه را وزارت امور خارجه به مجلس اعلام کرده است.

وی در پاسخ به اینکه در این تاریخ محمدجواد ظریف در جریان برگزاری مذاکرات با 1+5 در مسقط به سر می برد، در این صورت تکلیف این جلسه چه خواهد بود، پاسخ داد: باید وزارت امور خارجه در این باره پاسخگو باشد، اگر آقای ظریف به تهران نرسد، دفتر وزیر خارجه به مجلس اعلام کند که این جلسه به دلیل نبود ظریف در تهران برگزار نمی‌شود.

نماینده مردم آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: تا این لحظه هنوز اعلام رسمی از سوی وزارت امور خارجه درباره حضور یا عدم حضور وزیر خارجه در صحن علنی مجلس در روز سه شنبه 20 آبان صورت نگرفته است.