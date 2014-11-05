شهدای قرآنی ملایر شناسایی می شوند

ایرج یارمحمدی در گفتگو با مهر گفت: یکی از طرحهای قرآنی و برنامه های دارالقرآن شناسایی شهدای قرآنی است.

وی گفت: بر اساس این طرح شهدایی که در زمینه حفظ، قرائت، مربی و مدیری موسسات قرآنی فعالیت داشته اند شناسایی شده و از آنها و خانواده آنان تجلیل می شود.

یارمحمدی همچنین از برگزاری کلاس آموزش تجوید ویژه طرح تربیت معلم آموزشیار قرآن در بخش جوکار ملایرخبر داد و گفت: یکی از سرفصلهای این دوره آموزشی روش کارورزی بخش خوانی، کلمه خوانی و روخوانی قرآن است که در قالب ۳۲ ساعت آموزش برگزار می‌شود.

یارمحمدی گفت: این دوره آموزشی هر هفته پنجشنبه ها برگزار می‌شود.