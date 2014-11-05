به گزارش خبرگزاری مهر، تکنولوژی و فناوری راحتی هر چه بیشتر انسان ها را رقم می زنند. اغلب کارها به سادگی و با کمک رایانه ها انجام می شوند. از پرداخت اینترنتی حساب ها تا برقراری ارتباط با نقاط مختلف جهان و غیره تنها بخشی از خدماتی هستند که با کمک تکنولوژی میسر می شوند. اما در این میان فناوری می تواند تهدید جدی برای انسان ها محسوب شود.

* سیستم های بیمارستانی هک می شوند!



بیشتر آزمایش های امروزی با کمک سیستم های رایانه ای انجام می شوند، هکرها به سیستم های بیمارستانی نفوذ کرده و اطلاعات پزشکی بیمارستان ها را دستخوش تغییرات شگرفی می کنند که می تواند با جان انسان ها بازی کند. علاوه بر آن، جنگ هایی که در حال حاضر انجام می شوند، معمولا جنگ های سایبری هستند و می توانند اطلاعات دورترین کشور دنیا را به سادگی و بدون اینکه شناسایی شوند به سرقت ببرند.

* هوشی که جایگزین انسان می شود

در سال های اخیر، تحقیقات گسترده ای بر پروژه هایی با عنوان هوش مصنوعی انجام شده که می تواند برای انسان ها خطرناک باشد. هوش مصنوعی به معنای ماشینی است که می تواند فکر کند و در سال های آینده می تواند جانشین انسان شود. هیچ پیش بینی در رابطه با کاربرد و آینده هوش مصنوعی وجود ندارد تنها می توان از آینده ای غیر قابل پیش بینی و خطرناک سخن گفت.



* مصایب عینک گوگل

عینک گوگل یکی دیگر از گجت هایی است در ماه های اخیر ارائه شده و از آن با عنوان یک گجت خطرناک یاد می شود. عینک گوگل، می تواند راهنمای خوبی برای پلیس ها باشد زیرا به شناسایی سریع متهمان پرداخته و دید وسیع و گسترده تری را از محیط اطراف یا داده های مختلف در اختیار پلیس ها قرار می دهد. برای مثال، پلیس دبی از این تکنولوژی جدید برای شناسایی متهمان بهره خواهد برد اما اگر این تکنولوژی در جهت عکس عمل کند و در اختیار متهمان باشد، چطور؟

* خودروهای بدون سرنشین

خودروهای بدون سرنشین، یکی دیگر از مواردی هستند که می توانند یک تهدید جدی برای برقراری امنیت باشند. برای مثال، این خودروها در سرقت ها می توانند به یاری متهمان شتافته تا نیروهای پلیس موفق به دستگیری آنها نشوند.

* پهپادها

پهپادها، یکی دیگر از تکنولوژی های جدیدی هستند که با وجود کوچک بودن بسیار خطرناک بوده و می توانند اطلاعات ملی یک کشور را برای دشمنان فاش کرده و در جهت فعالیت های جاسوسی بکار گرفته شوند.