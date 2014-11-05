امدادرسانی به 900 گرفتار برف و کولاک در جاده های اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی ظهر چهارشنبه در بازدید از پایگاه های امداد و نجات بین شهری اردبیل افزود: این افراد با 226 خودرو در محورهای مشگین شهر و گردنه الماس در جاده خلخال – اسالم گرفتار شده بودند.

وی تصریح کرد: در این امداد رسانی به 22 نفر در گردنه الماس اسکان ضروری و تغذیه اضطراری نان، خرما، کنسرو و آب معدنی داده شده و به بقیه گرفتار شدگان با بستن زنجیر و کمک به خودرو امدادرسانی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تاکید کرد: برای امدادرسانی جاده ای در طی دو روز گذشته، شش تیم عملیاتی با حضور 30 نفر نجاتگر، سه دستگاه آمبولانس و چهار خودروی کمک دار سبک ساماندهی و در محورهای مواصلاتی استقرار یافته بودند.

وی ادامه داد: در کنار امدادرسانی به گرفتار شدگان در برف و کولاک، جمعیت هلال احمر استان به افراد گرفتار شده در دو فقره تصادف در جاده های مواصلاتی مشگین شهر امدادرسانی کردند.

غیبی ادامه داد: یکی از این تصادفات در سه راهی لاهرود و دیگری در سه راهی صحرا اتفاق افتاده بود که در یک فقره پراید و پژو و در تصادف دیگر سمند و نیسان تصادف کرده بودند.

این مسئول با اشاره به اینکه در این تصادفات 9 نفر حادثه دیده وجود داشت، عنوان کرد: خوشبختانه این تصادفات فوتی نداشت و پنج نفر از این افراد به مراکز درمانی انتقال یافته و 4 نفر به صورت سرپایی توسط امدادگران جمعیت هلال احمر درمان شدند.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان اردبیل نیز در این بازدید از ارائه خدمات پزشکی رایگان به 580 نفر از شهروندان اردبیل توسط جمعیت هلال احمر این شهرستان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.

ایرج آقایی با بیان اینکه این افراد در دو ایستگاه سلامت دایر شده توسط هلال احمر اردبیل ویزیت شدند، متذکر شد: از مجموع این افراد 80 نفر آنها ویزیت رایگان و از 200 نفر تست قند خون و 300 نفر تست فشار خون گرفته شد.

وی با بیان اینکه در این مدت 15 نفر حادثه دیده هم به ایستگاه های سلامت هلال احمر مراجعه کرده بودند، تصریح کرد: 12 نفر از این شهروندان به صورت سرپایی درمان و سه نفر آنها به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان اردبیل اضافه کرد: 40 امدادگر شامل دو پزشک عمومی، چهار پرستار، چهار نفر داوطلب و 30 نفر نجاتگر در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی به مردم خدمات درمانی و پزشکی ارائه می کردند.