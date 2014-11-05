انصار بیت المقدس بیعت با داعش را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، گروه مسلح انصار بیت المقدس با انتشار بیانیه ای بیعت با گروه تروریستی داعش را تکذیب کرد.

اعضای این گروه مسلح که دامنه فعالیت آن در شمال سینا در مصر است با انتشار بیانیه ای در صفحه متعلق به این گروه در توئیتر اعلام کرد که بیانیه ای که پیشتر درخصوص بیعت این گروه با "ابوبکر البغدادی" خلیفه خودخوانده داعش در رسانه ها منتشر شده است، به انصار بیت المقدس تعلق ندارد و از سوی منابع رسمی این گروه اعلام نشده است.

شایان ذکر است که انصار بیت المقدس اخیرا در سینا تحرکاتی را علیه ارتش مصر انجام داده است.