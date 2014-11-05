تبليغ و ترويج فرهنگ نماز؛ مسئوليت خطير هيئات مذهبی

به گزارش روابط عمومي، حجت الاسلام و المسلمين علي دارابي -مدير كل دفتر برنامه‌ريزي آموزش‌هاي تخصصي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي و جانشين كميته علمي و پژوهشي بيست و سومين اجلاس سراسري نماز- ضمن تشريح اقدامات اين كميته گفت: ترديدي نيست كه تبليغ و ترويج فرهنگ نماز از سوي مبلغان و هيئات مذهبي، مسئوليتي بسيار خطير و مقدس به شمار مي رود تا با كيفيت بخشيدن به نماز و همگاني كردن آن به وظائف اصلي خود جامه عمل بپوشانند.

دارابي در تبيين پيش نياز هاي اين مهم خاطر نشان كرد: در اين مسير نوراني، ما نيازمند همكاري همه ي صاحبان انديشه و قلم، دانشجويان و طلاب و صاحبان رسانه ها و منابر، جهت اداي اين وظيفه الهي هستيم تا به مدد خداوند سبحان، افق هاي روشني را براي تحول و بهبود در امر توسعه و ترويج فرهنگ نماز شاهد باشيم.

جانشين كميته علمي و پژوهشي اجلاس بيست و سوم سراسري نماز در تشريح فلسفه برگزاري اجلاس نماز افزود: اجلاس نماز در حقيقت بستر سازي براي انجام بهتر عبادات جمعي و تعاملات اجتماعي با محوريت مساجد، بمنظور تقويت انسجام اجتماعي و ارتباطات اسلامي مي باشد و تحقق آرمان ها و اهداف عاليه جامعه اسلامي، مستلزم تأمين كاركرد هاي فرهنگي و اجتماعي "نماز" به عنوان عاملي اصلي در شكل دادن ذهن و رفتار عمومي مردم و تأثيرگذار در عرصه اجتماعي و اقتصادي است.