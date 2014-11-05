  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۱۳

اشجعی خبر داد:

وقوع بیشترین بارندگی های آذربایجان شرقی در چاراویماق/ افزایش تدریجی دما از روز جمعه

وقوع بیشترین بارندگی های آذربایجان شرقی در چاراویماق/ افزایش تدریجی دما از روز جمعه

تبریز- خبرگزاری مهر: مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان چاراویماق با ۱۵.۵ میلی متر بیشترین بارندگی را در سطح استان داشته است.

محمد اشجعی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار داشت: در این مدت جلفا با دمای ۱۲ درجه گرمترین و هریس نیز با دمای منهای هفت درجه سردترین شهرهای استان بوده اند.

وی ادامه داد: همچنین دمای شهر تبریز نیز در سردترین حالت منفی یک و در گرمترین ساعات شش درجه سانتیگیراد بوده و همچنین میزان بارش در این شهر در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۱ میلی متر بوده است.

مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی همچنین خاطر نشان شد: شهرستان چاراویماق با ۱۵.۵ میلی متر بیشترین بارندگی را در این مدت داشته است.

اشجعی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی هوای آذربایجان شرقی در روزهای آتی نیز گفت: تا سه روز آینده بارشی در استان نخواهیم داشت و امروز و روز پنج شنبه برودت هوا ادامه داشته و از روز جمعه شاهد افزایش دما خواهیم بود.

کد مطلب 2415478

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها