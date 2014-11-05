وقوع بیشترین بارندگی های آذربایجان شرقی در چاراویماق/ افزایش تدریجی دما از روز جمعه

محمد اشجعی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار داشت: در این مدت جلفا با دمای ۱۲ درجه گرمترین و هریس نیز با دمای منهای هفت درجه سردترین شهرهای استان بوده اند.

وی ادامه داد: همچنین دمای شهر تبریز نیز در سردترین حالت منفی یک و در گرمترین ساعات شش درجه سانتیگیراد بوده و همچنین میزان بارش در این شهر در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۱ میلی متر بوده است.

مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی همچنین خاطر نشان شد: شهرستان چاراویماق با ۱۵.۵ میلی متر بیشترین بارندگی را در این مدت داشته است.

اشجعی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی هوای آذربایجان شرقی در روزهای آتی نیز گفت: تا سه روز آینده بارشی در استان نخواهیم داشت و امروز و روز پنج شنبه برودت هوا ادامه داشته و از روز جمعه شاهد افزایش دما خواهیم بود.