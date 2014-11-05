محمد مهدی حریری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت اکیپ‌های سیار خونگیری اداره کل انتقال خون استان اصفهان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار داشت: در این بازه زمانی ۸ گروه در شهرهای خمینی‌شهر، کوشک و قهدریجان عملیات خونگیری را انجام می‌دادند.

وی با بیان اینکه در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بیش از ۳ هزار نفر به مراکز انتقال خون سیار استان اصفهان مراجعه کردند، ادامه داد: ۲ هزار و ۳۵۲ نفر از این تعداد مراجعه کننده موفق به اهدای خون شدند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اضافه کرد: از این تعداد خون اهدایی در ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی ۵ هزار و ۷۰۰ واحد انواع فرآورده‌های خونی سلولی و پلاسمایی تولید شده که در صورت نیاز در اختیار بیماران بیمارستانی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت مرکز ویژه بانوان در شهر خمینی‌شهر در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بیان داشت: این مرکز برای اولین بار در این ایام فعالیت خود را آغاز کرد که مورد استقبال خوب بانوان قرار گرفت.

حریری در ادامه با بیان اینکه مراکز انتقال خون استان اصفهان با مشکل جدی کمبود نیرو مواجه است، افزود: این در حالی است که دولت اجازه استخدام نیرو را صادر نکرده است.