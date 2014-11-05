بوشهر نخستین دوره لیگ والیبال ساحلی کشور را میزبانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نوروزی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در زمینه والیبال ساحلی، اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمیوه والیبال است که می‌تواند میزبانی مسابقات مهم کشوری را نیز بگیرد.

وی در ادامه از میزبانی بوشهر در نخستین دوره لیگ والیبال ساحلی ایران خبر داد و اضافه کرد: فدارسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران از پنجم دی ماه نخستین دوره لیگ والیبال ساحلی ایران را در سواحل جنوبی برگزار می کند.

رئیس هیئت والیبال شهرستان بوشهر ادامه داد: این مسابقات طی پنج مرحله در قالب پنج هفته مسابقات برگزار می شود که هفته نخست آن از پنجم تا هفتم دی‌ماه برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: هفته دوم 19 تا 21 دی ماه، هفته سوم سوم تا پنجم بهمن‌ماه، هفته چهارم 17 تا 19 بهمن و هفته پنجم اول تا سوم اسفند برگزار خواهد شد.

نوروزی با اشاره به اینکه سواحل بوشهر، قشم، کیش، چابهار و بندرعباس به عنوان شهر های میزبان این مسابقات انتخاب شده است، افزود: میزبانان نهایی هر مرحله بیستم آبان‌ماه انتخاب می‌شود.

رئیس هیئت والیبال شهرستان بوشهر تاکید کرد: از همه ظرفیت‌ها و توان خود برای برگزاری هر چه بهتر این مسابقات استفاده خواهیم کرد تا میزبانی شایسته برای این مسابقات باشیم.