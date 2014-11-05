عزاداری حسینی ورزشکاران آذربایجان شرقی در ورزشگاه تختی تبریز برگزار می شود

رسول برپور ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: مراسم عزاداری حسینی ورزشکاران بسیجی آذربایجان شرقی به مناسب روز سوم شهادت امام حسین (ع) با حضور ورزشکاران هیئت های ورزشی استان برگزار می شود.

وی همچنین در ادامه گفت: این مراسم با همکاری هیئت پرورش اندام آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

برپور با اشاره به دیگر برنامه های پیش بینی شده در این روز خاطر نشان کرد: ورزشکاران بسیجی استان بعد از عزاداری با آیت الله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز دیدار خواهند کرد.

مسوول سازمان بسیج ورزشکاران آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به زمان برگزاری مراسم عزاداری حسینی ورزشکاران بسیجی آذربایجان شرقی اظهار داشت: این مراسم روز پنجشنبه ساعت ۱۶ در ورزشگاه تختی تبریز برگزار می شود.