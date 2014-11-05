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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۰۸

برپور در گفتگو با مهر:

عزاداری حسینی ورزشکاران آذربایجان شرقی در ورزشگاه تختی تبریز برگزار می شود

عزاداری حسینی ورزشکاران آذربایجان شرقی در ورزشگاه تختی تبریز برگزار می شود

تبریز- خبرگزاری مهر: مسوول سازمان بسیج ورزشکاران آذربایجان شرقی از برگزاری مراسم عزاداری حسینی ورزشکاران بسیجی استان در ورزشگاه تختی تبریز خبر داد.

رسول برپور ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: مراسم عزاداری حسینی ورزشکاران بسیجی آذربایجان شرقی به مناسب روز سوم شهادت امام حسین (ع) با حضور ورزشکاران هیئت های ورزشی استان برگزار می شود.

وی همچنین در ادامه گفت: این مراسم با همکاری هیئت پرورش اندام آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

برپور با اشاره به دیگر برنامه های پیش بینی شده در این روز خاطر نشان کرد: ورزشکاران بسیجی استان بعد از عزاداری با آیت الله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز دیدار خواهند کرد.

مسوول سازمان بسیج ورزشکاران آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به زمان برگزاری مراسم عزاداری حسینی ورزشکاران بسیجی آذربایجان شرقی اظهار داشت: این مراسم روز پنجشنبه ساعت ۱۶ در ورزشگاه تختی تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 2415482

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