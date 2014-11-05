معصومه ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید صاحبان منابر در مجالس زنانه باسواد باشند و با ذکر، دلهای مردم را بیدار کنند نه این که ورد بگویند و مردم را به خواب ببرند.
وی ادامه داد: برنامههایی در این جهت انجام میشود اما لازم است این برنامهها حمایت مادی و معنوی، تقویت و نظارت شود و طلبه بتواند در جایگاه خود مشغول به کار شود.
استاد حوزه علمیه یادآور شد: سیر تحول در حوزههای علمیه از دیرباز تا کنون پیشرفت کمی و کیفی داشته و بر تعداد سخت افزار و نرم افزار، نیروی انسانی افزوده شده و امکانات گسترش خوبی داشته است.
وی بیان داشت: امروز با مطابق سازی رشتهها و واحدها کیفیت آموزش از وضعیت بهتری برخوردار است و با سطح بندی و تعریف رشتهها در حوزههای علمیه خواهران سراسر کشور به نیازهای این حوزه پاسخ داده است.
استاد حوزه علمیه افزود: در حال حاضر سبک تدریس در حوزه نوین است ولی با این حال در بعضی حوزههای شهرستانها سبک سنتی هنوز اجرا میشود که لازم است کارگاههای متمرکزی را برای اساتید شهرستانها درنظر بگیریم تا اساتید نوین شوند.
وی ادامه داد: در این مورد شورای سیاست گذاری جلسات برگزار کرده و سیاستهای خود را ابلاغ میکند ولی اجرا و ضمانت اجرایی آن به بازرسیها وابسته است.
ظهیری در ادامه تصریح کرد: آشنایی طلبه با روش تدریس نوین، پرسش و پاسخ و مباحثه را ارتقا میبخشد.
استاد حوزه علمیه ابراز داشت: در حال حاضر مباحثه در میان طلاب کمرنگ شده و خروجی های حوزه همچون گذشته که کم بوده الان نیز کم است و اگر طلاب پشتوانه تزکیه و اخلاق داشته باشند و آن را تقویت کنند خروجی بهتری خواهیم داشت.
وی عنوان کرد: متاسفانه تعدادی از طلاب بعد از سپری کردن دروس حوزوی کارمند شده اند و یا به شغل هایی که با تحصیلشان همخوانی ندارد مشغول شده اند، لازم است این موضوع آسیب شناسی شود و البته بخشی از این کار انجام شده است.