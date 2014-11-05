استان بوشهر رتبه اول کشور در تولید بذر کنجد را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه کنجد دارای خواص زیادی است، اظهار داشت: سالانه در استان بوشهر این محصول سطح زیر کشت زیادی را به خود اختصاص می دهد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان ساخت: در سال جاری دو هزار و 200 هکتار از زمین های استان بوشهر زیر کشت کنجد قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه از کنجد استفاده های زیادی می شود افزود: امسال دو هزارو600 تن دانه روغنی کنجد در استان بوشهر تولید شد که به طور میانگین یکهزار و200 کیلوگرم دانه روغنی درهکتار از این مزارع بدست آمد.

عمرانی ادامه داد: عمده کشت محصول کنجد بیشتر در شهرستان‌های دشتستان، دشتی و تنگستان بوده و در سال زراعی گذشته نیز دو هزار و 200 تن محصول برداشت شد.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر در سال زراعی 92-93 از نظر سطح زیر کشت مزارع تولید بذر کنجد در کشور رتبه اول را به خود اختصاص داد، خاطر نشان کرد: از دانه کنجد خام در نانوایی ها، قنادی ها، تهیه ارده و حلوا، انواع شیرینی، داروسازی، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد حشره کش، کاغذ کاربن، نوار ماشین تحریر، کپی و کنجاله آن در مصرف دام بسیار حایز اهمیت است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر یادآور شد: کشت کنجد در استان بوشهر در اواخر تیر و برداشت آن از اواسط مهر آغاز می شود.