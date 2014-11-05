آخرین وضعیت بازنگری رشته های معماری و شهرسازی/ ۳۰ سرفصل تصویب شد

دکترعبدالحمید نقره‌کار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بازنگری رشته معماری و شهرسازی گفت: تقریبا از دو سال پیش کارگروه معماری و شهرسازی تشکیل شده و تا کنون ۵۰ و ۶۰ تغییرات برروی سرفصل دروس مذکور انجام شده است .

وی ادامه داد: از میان ۵۰ الی ۶۰ تغییر انجام شده، حدود ۳۰ سرفصل در حوزه رشته های معماری، شهرسازی، مرمت آثار، معماری منظر و زیرمجموعه های این رشته ها در گرایش های مختلفف به تصویب ابتدایی رسیده است.

رئیس کارگروه معماری و شهرسازی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی افزود: سرفصل هایی که تایید اولیه شدند، هنوز به تصویب نهایی نرسیده اند که جنبه قانونی پیدا کنند.

وی با اشاره به علت این مساله گفت: سایر رشته‌های علوم انسانی دراولویت هستند، بحث ما چون یک بحث میان دانشی است و کارگروه معماری و شهرسازی نیز دیرتر تشکیل شده ،در اولویت های بعدی قرار دارد.

نقره کار افزود: تا کنون در خصوص تغییراتی که درباره رشته های معماری و شهر سازی صورت گرفته دو جلسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شده، یک جلسه در خصوص رشته معماری و یک جلسه در خصوص رشته شهرسازی که در این جلسات توصیه ها و اصلاحاتی در خصوص رشته های مذکور عنوان شد و قرار است براساس توصیه های صورت گرفته اصلاحات نهایی انجام شود و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شود.

وی با بیان اینکه درحال نهایی کردن اصلاحات مذکور هستیم تا در جلسات بعدی ارایه دهیم افزود: این تغییرات در سرفصل و دروس در تمام مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری انجام شده است.

رئیس کارگروه معماری و شهرسازی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ادامه داد: در مقطع کارشناسی رشته شهرسازی تغییراتی در سرفصل ها صورت گرفته، ولی در مقطع کارشناسی رشته معماری هنوز به توافق نرسیده‌ایم، فقط در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته چند مورد را تصویب کرده ایم.

وی درباره اینکه چرا هنوز در خصوص بازنگری و ایجاد تغییرات در دروس و سرفصل مقطع کارشناسی رشته معماری توافقی حاصل نشده است، افزود: در مورد محتوای آموزشی و نسبتی که فرهنگ اسلامی با مباحث میان دانشی پیدا می کند اختلاف نظرهایی وجود دارد که امیدواریم با تعامل و مباحثه مناسب این اختلاف حل شود.

نقره کار درباره تالیف کتاب نیز گفت: از طریق شورای تحول هنوز اقدامی دراین خصوص انجام نداده ایم، ولی خود من، چند کتاب برای دانشگاه پیام نور و چند کتاب برای معاونت آموزشی وزارت علوم تالیف کرده و ارایه داده ام که هنوز به عنوان کتاب درسی چاپ نشده است.

وی ادامه داد: باید برای تالیف کتاب بستر سازی بیشتری انجام شود چون اصل کار محتوای درسی است و مباحث ما میان دانشی است که هم نظری و هم کاربردی بوده و مشکل تر است که امیدواریم با حمایت شواری عالی انقلاب فرهنگی و قراردادی که با سازمان سمت مرجع کتاب های درسی منعقد کرده ایم بتوانیم این مسیر را هم سریع تر طی و کتاب را به چاپ برسانیم.