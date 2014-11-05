محکومیت حمله تروریستی به مراسم عزاداری در نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی عملیات انتحاری و تروریستی و انفجار در جمع عزاداران حسینی شهر پستیکوم واقع در شمال شرق نیجریه، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن این اقدام غیر انسانی، خواستار تأمین امنیت مراسم های مذهبی و شناسائی و مجازات عاملین این حادثه تروریستی شد.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با افراط گرایی و تحرکات تروریستی در نقاط مختلف جهان، بر اهمیت هوشیاری و حفظ وحدت در میان مسلمانان جهان تأکید کرد.

لازم به ذکر است در روز تاسوعای حسینی بر اثر انفجار انتحاری در شهر پستیکوم تعداد بیست نفر از شیعیان عزادار شهید و پنجاه نفر مجروح شدند. براساس گمانه زنی های صورت گرفته عاملان این انفجار عناصر گروه تروریستی بوکوحرام بوده اند.