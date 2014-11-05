شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از حضور مردم در مراسم 13 آبان تشکر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور پیامی از حضور دشمن‌شکن، مقتدرانه ، گسترده و هوشمندانۀ مردم در مراسم یوم‌الله 13 آبان 1393، "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" تشکر کرد.

متن این بانیه به شرح زیر است:

خلق حماسۀ عاشورایی و حسینی دیگر، در مراسم تظاهرات ضد استکباری یوم الله سیزدهم آبان توسط ملت بزرگ ایران اسلامی و طنین فریاد "مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس و مرگ بر اسرائیل"، پاسخی به دعوت تاریخی "هل من ناصر ینصرنی" حسین بن علی (ع) در ظهر عاشورا بود که پایه های کاخ استکبار جهانی لرزاند.



تقارن مبارک، تاریخی، معنادار و پرمفهوم یوم الله سیزدهم آبان امسال با روز عاشورای اباعبدالله الحسین (علیه السلام) همراه با تشیع ابدان پاک و پیکرهای مطهر شهدای گمنام و گلگون کفن دفاع مقدس بار دیگر صحنه ای از به هم پیوستگی "شور عاشورایی، بصیرت دینی و انقلابی، حماسۀ حسینی، تجدید بیعت با شهدا و آرمان های والای آنان" و اقتدار و وحدت ملت رشید و فهیم ایران اسلامی حول ائمۀ معصومین (علیه السلام) و ولایت فقیه به منصۀ ظهور رساند.

دیروز مردم انقلابی و عاشورایی ایران با تأسی از نهضت حسینی و فداکاری و شهادت‌طلبی یاران باوفای امام حسین (ع) در عاشورای سال 61 قمری، پاسداری از اسلام ناب محمدی (ص) و دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را که حاصل مجاهدت و ایثارگری‌های شهیدان و فرزندان ولایت‌ فقیه و شیفتگان عزت و سربلندی این سرزمین مقدس است وظیفه خطیر و فراموش ناشدنی خود‌ خوانده و با تأکید بر سپری‌شدن دوران به کارگیری دیپلماسی و ادبیات سخت ابرقدرتان مستکبر جهان علیه ملت‌های مستقل و آزادیخواه، اظهارات متناقض و همراه با توّهم و تهدید برخی از مقامات و دولت‌ مردان آمریکا مبنی بر روی میز بودن همه گزینه‌ها را محکوم کرده و با پیروی از مواضع مقتدرانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و به پشتوانه هوشیاری و آمادگی‌های همه‌جانبه دفاعی نیروهای مسلح کشور، قاطعانه نشان داد که ارتکاب هرگونه اشتباه و غلطی از سوی دشمنان با پاسخ سخت، کوبنده، قاطع و پشیمان‌کننده عاشوراییان و پیروان اباعبدالله الحسین علیه‌السلام مواجه و ایران اسلامی را به گورستان متجاوزین بدل خواهد کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت فهیم و عاشورایی ایران، از تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران امر برگزاری مراسم تظاهرات یوم الله 13آبان در سراسر کشور و اصحاب محترم رسانه‌ها و جراید به‌ویژه رسانۀ ملی که در آگاه‌سازی، ترغیب و تشویق مردم به حضور در مراسم تظاهرات و انعکاس مناسب اخبار و به‌نمایش‌درآوردن گوشه‌هایی از حماسۀ حضور و اقتدار ملی ملت بزرگ ایران، نقش اساسی ایفا کردند، تشکر و قدردانی می‌نماید و به موجب این حضور ماندگار و تاریخی و خلق حماسۀ عاشورایی و استکبارستیزی، به درگاه ایزد متعال جبین شکر و جبۀ خضوع و تواضع می ساید.