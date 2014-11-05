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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۲۳

با صدور پیامی؛

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از حضور مردم در مراسم 13 آبان تشکر کرد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از حضور مردم در مراسم 13 آبان تشکر کرد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور پیامی از حضور دشمن‌شکن، مقتدرانه، گسترده و هوشمندانۀ مردم در مراسم یوم‌الله 13 آبان 1393، "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور پیامی از حضور دشمن‌شکن، مقتدرانه ، گسترده و هوشمندانۀ مردم در مراسم یوم‌الله 13 آبان 1393، "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" تشکر کرد.

متن این بانیه به شرح زیر است:

خلق حماسۀ عاشورایی و حسینی دیگر، در مراسم تظاهرات ضد استکباری یوم الله سیزدهم آبان توسط ملت بزرگ ایران اسلامی و طنین فریاد "مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس و مرگ بر اسرائیل"، پاسخی به دعوت تاریخی "هل من ناصر ینصرنی" حسین بن علی (ع) در ظهر عاشورا بود که پایه های کاخ استکبار جهانی لرزاند.
 
تقارن مبارک، تاریخی، معنادار و پرمفهوم یوم الله سیزدهم آبان امسال با روز عاشورای اباعبدالله الحسین (علیه السلام) همراه با تشیع ابدان پاک و پیکرهای مطهر شهدای گمنام و گلگون کفن دفاع مقدس بار دیگر صحنه ای از به هم پیوستگی "شور عاشورایی، بصیرت دینی و انقلابی، حماسۀ حسینی، تجدید بیعت با شهدا و آرمان های والای آنان" و اقتدار و وحدت ملت رشید و فهیم ایران اسلامی حول ائمۀ معصومین (علیه السلام) و ولایت فقیه به منصۀ ظهور رساند.

دیروز مردم انقلابی و عاشورایی ایران با تأسی از نهضت حسینی و فداکاری و شهادت‌طلبی یاران باوفای امام حسین (ع) در عاشورای سال 61 قمری، پاسداری از اسلام ناب محمدی (ص) و دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را که حاصل مجاهدت و ایثارگری‌های شهیدان و فرزندان ولایت‌ فقیه و شیفتگان عزت و سربلندی این سرزمین مقدس است وظیفه خطیر و فراموش ناشدنی خود‌ خوانده و با تأکید بر سپری‌شدن دوران به کارگیری دیپلماسی و ادبیات سخت ابرقدرتان مستکبر جهان علیه ملت‌های مستقل و آزادیخواه، اظهارات متناقض و همراه با توّهم و تهدید برخی از مقامات و دولت‌ مردان آمریکا مبنی بر روی میز بودن همه گزینه‌ها را محکوم کرده و با پیروی از مواضع مقتدرانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و به پشتوانه هوشیاری و آمادگی‌های همه‌جانبه دفاعی نیروهای مسلح کشور، قاطعانه نشان داد که ارتکاب هرگونه اشتباه و غلطی از سوی دشمنان با پاسخ سخت، کوبنده، قاطع و پشیمان‌کننده عاشوراییان و پیروان اباعبدالله الحسین علیه‌السلام مواجه و ایران اسلامی را به گورستان متجاوزین بدل خواهد کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت فهیم و عاشورایی ایران، از تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران امر برگزاری مراسم تظاهرات یوم الله 13آبان در سراسر کشور و اصحاب محترم رسانه‌ها و جراید به‌ویژه رسانۀ ملی که در آگاه‌سازی، ترغیب و تشویق مردم به حضور در مراسم تظاهرات و انعکاس مناسب اخبار و به‌نمایش‌درآوردن گوشه‌هایی از حماسۀ حضور و اقتدار ملی ملت بزرگ ایران، نقش اساسی ایفا کردند، تشکر و قدردانی می‌نماید و به موجب این حضور ماندگار و تاریخی و خلق حماسۀ عاشورایی و استکبارستیزی، به درگاه ایزد متعال جبین شکر و جبۀ خضوع و تواضع می ساید.

کد مطلب 2415503

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