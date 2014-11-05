854 نفر طی روزهای تاسوعا و عاشورا در قم خون اهدا کردند

علیرضا کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از شب تاسوعای حسینی تا پایان روز عاشورا با مراجعه به مراکز انتقال خون استان، ضمن ابراز ارادت خود به امام حسین(ع) به اهدای خون و کمک به بیماران نیازمند خون اقدام کردند.

وی گفت: بر این اساس در طول این ایام، 989 نفر جهت اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد 854 نفر موفق به اهدای خون شدند.

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم بیان کرد: این تعداد چندین برابر مراجعه و اهدای خون در ایام عادی است.

وی گفت: این اداره کل تمهیدات لازم را برای پذیرایی از خون دهندگان فراهم کرد.

کبیری بیان کرد: نیاز به خون، یک نیاز همیشگی است چرا که زندگی بیماران تالاسمی، سرطانی، دیالیزی و غیره در گرو دریافت مداوم خون و فرآورده های آن است.