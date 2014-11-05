دشمنان تلاش گسترده ای برای تخريب و تحريف عزاداری های شيعيان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین متوسل، صبح چهارشنبه در همایش بررسی آسیب های عزاداری در دانشگاه یزد با اشاره به اهمیت و جایگاه عزاداری برای اهل بیت (ع) اظهار داشت: دشمنان از ارادت مسلمانان به ویژه شیعیان به اهل بیت پیامبر (ص) هراس دارند به همین دلیل بدیهی است كه تلاش گسترده ای برای تخریب و تحریف مراسم های عزاداری ما داشته باشند.

وی تاكید كرد: باید با تبیین صحیح واقعه عاشورا و زندگانی امام حسین (ع) برای جوانان، از این صدمات و تهدیدها جلوگیری کنیم.



مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه یزد ادامه داد: درس های عاشورا، فلسفه قیام امام حسین (ع) و عزاداری ها از جمله مسائلی است که با بررسی آنها می توان از عمق زندگانی سید الشهدا (ع) مطلع شد.



وی به روایات ثواب گریه بر امام حسین(ع) اشاره کرد و افزود: از این روایات می توان به اهمیت عزاداری بر سید الشهدا (ع) پی برد.



متوسل خاطرنشان کرد: کسی که در غم و مصیبت اهل بیت حتی نفس بکشد، نفس وی نیز حکم تسبیح خداوند را خواهد داشت که این نیز از برکات گریه بر مصیبت امام حسین (ع) است.



وی به برخی آسیب های عزاداری اشاره و تصریح کرد: برهنه شدن در عزاداری، سخنان خلاف واقع، قمه زنی و عزاداری های نامناسب از جمله این آسیب هاست که می تواند به فرهنگ عاشورا ضربه بزند.



متوسل عنوان كرد: عزاداری و برپایی مراسم ماتم در سوگ خوبان و اولیای خدا امری است که ریشه در قرآن و سیره نبوی و سیره امامان دارد.