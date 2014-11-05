جنجال اسید پاشی، بخشی از یک کودتای فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمیله علم الهدی تصریح کرد: واقعاً آمیزش قیام و صبر موضوع پیچیده‌ای است چون لفظ قیام با شجاعت و درایت و حماسه و شور تناسب دارد ولی مفهوم صبر یک وجه انفعالی دارد. حال باید پرسید پس چرا خداوند دستور به قیام و انذار می‌دهد و طهارت و صبر را شرایط آن میخواند.

وی افزود: اگر قائم بخواهد فعالانه این حوادث و پیشامدها را بوجود آورد و کنترل کند باید باید پاک از هر آلودگی باشد و در عین حال صبور باشد. این تفاوت انقلاب اجتماعی یا بهتر است بگوییم انقلاب اسلامی یا کودتا و شبه کودتا و انقلاب‌های غیراسلامی است. زیرا رهبر انقلاب در انقلاب اسلامی همچون پدر یا مادر صبوری است که برای اصلاح فرزندان خود دست جریان امور را به گونه‌ای کنترل می‌کند که افراد خود به آگاهی و انتخاب برسند.

در انقلاب ما هم شیوه امام خمینی همین بود، او از شبه کودتا یا اقدامات هیجانی و نسنجیده‌ای که مردم را به تغییر ناخواسته نظام شاهنشاهی وادار کند، به شدت پرهیز کرد. تا اینکه بالاخره گروهی از مردم متدین و نه به خاطر فرار از ستم ستمگران، بلکه برای اصلاح جامعه خویش قیام کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: در واقع امام حسین(ع) برای پایان دادن به ستمگری یزید قیام نکرد برای اصلاح امر امت جدش قیام کرد پس باید صبور باشد ، این صبری که حضرت بر آن تاکید دارد یک صبر معمولی در برابر مصائب و دشواری ها نیست. صبر در برابر جهل مردم است. صبردر برابر ستم مردم به خودشان است صبر در برابر گوش­های بسته مردم است. جهالت و بی تفاوتی مردم است که حضرت زینب(س) باید صبر کند. امام حسین(ع) باید صبر کند. حتی فرزندان خردسال هم باید صبر کنند.

توزیع منکرات، ضامن بقای نظام سلطه

دکتر علم الهدی ضامن بقای نظام سلطه را توزیع منکرات در کنار تقلید کورکورانه مردم دانست و تشریح کرد: سلطه فرهنگی با تحمیل سخت و نرم منکرات عقل مردم را به زنجیر می‌کشد. آنها با منکرات مانع رهایی عقل از زنجیرهای شهوات طغیانگر خود می‌شوند.

ولی نهی از منکر در کنار امر به معروف سازوکار مناسبی است که حقوق شهروندی را برای دانستن، برای کمال یافتن، برای حیات داشتن، برای حیات انسانی داشتن یا برای انسان بودن تضمین می­کند. قیام و انذار امام حسین(ع) برای ممانعت از رواج منکرات است و امام حسین(ع) کشته منکرات است منکراتی که باعث تقویت ستمگران می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: تهدید بزرگ در شهرها جهالت و بی‌تفاوتی است یعنی همان که باعث قتل حسین‌ابن‌علی(ع) شد. ندانستن و بی‌تفاوت بودن در برابر منکرات بزرگ­ترین منکر است. امام حسین(ع)كشته جهل و بی‌تفاوتی مردم زمانه خود بود و ما هم امروز از جهالت و بی‌تفاوتی مردم بیشتر از سایر منکرات باید بترسیم.

وی با اشاره به اینکه امام حریت شهروندان و حیات انسانی پیروان دین جدش را درگرو احیاء امر به معروف و نهی از منکر می­بیند و امر به قیام و مبارزه می‌کند گفت: در عین حال امام منتظر پاسخ است. پاسخ او اقدام و انقلاب است، امر به معروف است، احیاء حیات انسانی در جامعه است. امر به معروف و نهی از منکر یک عمل اخلاقی است و چون اخلاقی است بر آزادی استوار است یعنی آزادی امر به معروف، آزادی ناهی از منکر و آزادی مخاطب این امر و آن نهی همه در اصل اصیل و زنده امر به معروف مورد ملاحظه است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به همین دلیل اصل امر به معروف و نهی از منکر ضامن آزادی خرد بشر و حیات انسانی شهروندان جامعه می­باشد و در عین حال می‌تواند تعامل مثبت و سازنده‌ای را میان شهروندان رقم بزند این فضیلت اخلاقی مانع سستی، خواب‌آلودگی، فرار، بی‌تفاوتی، ازهم گسیختگی اجتماعی می‌شود. این اصل بزرگ شهروندان جامعه را از انزوای دین خارج می‌کند و آنها را به مشارکت فعال در امور اجتماعی می‌کشاند و از فرورفتن در عزلت فردگرایی که حاصل جامعه مدرن است نجات می‌دهد و در عین حال آزادی خرد را نوید می‌دهد.

دکتر علم الهدی سپس در جمع بندی نتایج اصل امر به معروف و نهی از منکر از منظر تربیتی را تعامل سازنده میان شهروندان و فرصت مشارکت فعال در امور جامعه.،تضمین آزادی عقلانی بشر ،جلوگیری یا ممانعت از سلطه سیاسی و فرهنگی یک یا چند گروه خاص، حفظ امنیت از طریق توسعه نظارت عمومی،کاهش دولت سالاری و مداخلات بیجای نهادهای دولتی در امور فرهنگی،توسعه فرهنگ صلح­جویی و روابط مسالمت‌آمیز انسانی،کاهش خشونت و سایر چهره­های آشکار رذیله‌های اخلاقی،... را برشمرد .

اسیدپاشی ها، بخشی از یک کودتای فرهنگی

رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت در پایان به اشاره به مسئله اسید پاشی ها اخیر در اصفهان گفت: این شیوه هیچ نسبتی با قیام امام حسین(ع) و یا سلوک ائمه طاهرین و علمای بزرگ دین ندارد و اصولاً وصله ناجوری است که هرگز قابل چسبیدن به تفکر و سلوک شیعیان حسین(ع) نیست. بدون شک اسیدی که بر چهره یک زن پاشیده می­شود درواقع اسیدی است که به چهره یک ملت بزرگ و باوقار و با فرهنگ پاشیده شده و هویت ملی و دین ما را هدف گرفته ولی به نظر من رذالت اصلی جهالت است، بی­خردی است، فقدان بصیرت است که متأسفانه بابوق و کرنای دستگاه­های سلطه فرهنگی ظاهر می­شود و توسعه می­یابد و البته وقیح تر از این رخدادها، نسبت دادن جنایت اسید پاشی به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

دکتر علم الهدی اسیدپاشی های اخیر و جنجال­های مربوط به آن را بخشی از یک کودتای فرهنگی عنوان کرد و گفت: این کودتای خزنده­ای است که توسط بی­بی­سی برای گسترش منکرات و حساسیت­زدایی و غیرت­زدایی اتفاق افتاده. بی­بی­سی که مداخله اش در کودتای 28 مرداد بر کسی پوشیده نیست، امروزه در هر کودتای فرهنگی علیه انقلاب اسلامی مشارکت می­کند و ماجرای اسیدپاشی­ها به نظرم یک بخشی از این پازل است. البته اسیدپاشی و خشونت بسیار بد است.

ماجرای اسیدپاشی از یک فقر فرهنگی حکایت می­کند. ما لازم است در تربیت شهروندی یک نوع احساس آزادی، احساس مسئولیت و احساس تکلیف در برابر همنوع را پرورش دهیم و بدون شک امر به معروف و نهی از منکر بهترین شیوه تربیتی در این زمینه است.