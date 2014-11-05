مرگ ۴۰۸ نفر در آذربایجان شرقی بر اثر حوادث رانندگی در شش ماهه نخست سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام صمدی راد ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آمار تلقات رانندگی در شش ماهه نخست سال جاری گفت: در شش ماهه نخست سال گذشته این میزان به ۴۹۳ مورد رسیده بود که مقایسه آن با آمار تلفات ۴۰۸ نفری مدت مشابه امسال، نشان دهنده کاهش ۱۷ درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در طول یک سال است.

وی با اشاره به اینکه ۲۲ درصد از این افراد را زنان و ۷۸ درصد را مردان تشکیل می‌دهند، گفت: از تعداد متوفیان ارجاعی به این مرکز ۳۱۸ نفر مرد و۹۰ نفر زن بوده اند.

صمدی راد ادامه داد: از بین افراد بالای بیست سال ۲۱ درصد مجرد و ۷۹ درصد را متاهلین تشکیل داده‌اند، همچنین ۴۴ درصد از این متوفیان، رانندگان، ۳۷ درصد سرنشین خودرو و ۱۹ درصد عابران هستند.

وی افزود: بیشترین متوفیات را افراد بین ۲۱ تا ۴۰ سال تشکیل می‌دهند و در افراد زیر ۲۰ سال بیشترین فوت را سرنشینان و در افراد ۲۱ تا ۶۰ سال بیشترین موارد فوتی را رانندگان و در افراد بالای ۶۰ سال بیشترین فوتی عابران بودند.

مدیرکل پزشک قانونی استان همچنین با اشاره به تعداد این حوادث در جاده های استان گفت: جاده های برون شهری با ۲۶۴ مورد، مسیرهای درون‌شهری با ۹۶، جاده‌های ‌روستایی با ۳۸ مورد بیشترین تعداد حوادث را داشته اند، همچنین ۱۰ مورد از این تصادفات نیز به دلایل نامعلوم و یا خارج از جاده های استان اتفاق افتاده است.

صمدی راد در پایان تصریح کرد: بررسی یک دهه آمار متوفیات تصادفات کل کشور از سال ۸۰ تا ۸۵، نشان دهنده سیر صعودی این آمار است اما از سال ۸۵ سیر نزولی پیدا کرده، بطوریکه این آمار از ۱۹ هزار و ۷۲۷ نفر در سال ۸۰ به ۱۷ هزار و ۹۹۴ نفر در سال ۹۲ رسیده است.