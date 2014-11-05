آتش تقی‌پور بازیگر مجموعه تلویزیونی «حلقه سبز» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت موفقیت این سریال در زمان پخش خود را نزدیک و ملموس بودن مسائل مطرح در آن با جامعه دانست و اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل استقبال مردم از این سریال نزدیک بودن مفاهیم آن به شرایط روز جامعه بود. بر مشکلاتی تاکید می‌کرد که مردم در جامعه با آن مواجه بودند. ضمن اینکه موضوع بخشش و اهدای عضو هم به عنوان کاری اخلاقی و انسانی اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به رویکرد سیما در بازپخش مجموعه‌های تلویزیونی از شبکه‌های تازه تاسیس و تبدیل سریال‌ها به تله فیلم افزود: وقتی سریال شاخصی تولید می‌شود بازپخش آن می‌تواند باز هم مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد. همچنین دوباره دیدن این سریال‌ها روی آنتن نیز برای بازیگران و عوامل سریال خاطره انگیز هستند.

این بازیگر ادامه داد: برخی موضوعات نیز وجود دارد که به هیچ وجه کهنه نمی‌شوند و بعد از پخش دوباره، تازگی خود را حفظ می‌کنند. برای مثال موضوع محرم و شهادت امام حسین (ع) و یارانش چیزی نیست که کهنه شود.

تقی‌پور در پایان گفت: عاشورا در تاریخ زنده است و بنابراین سریال «شب دهم» بعد از بارها پخش باز هم دیده می‌شود. همین طور سریال امام علی (ع) و قسمت ویژه‌ای از آن که شب‌های قدر به پخش می‌رسد، هم چنین ویژگی دارد. از این رو تا زمانی که یک سریال مخاطب خاص خود را دارد، پخش دوباره آن موفق خواهد بود.

خلاصه مجموعه تلویزیونی «حلقه سبز» در 2 قسمت 90 دقیقه‌ای پنجشنبه و جمعه 15 و 16 آبان‌ماه ساعت 20:20 از شبکه 3 سیما پخش می‌شود.