کوچک سازی شهرداری ها موجب جلب اعتماد مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر چهارشنبه با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نرجه دیدار و گفتگو کرد.

مرتضی روزبه در این دیدار اظهارداشت: در شهرهای کوچک فرصت هایی وجود دارد که اگر شوراها و شهرداران با هنرمندی و مدیریت درست از آن استفاده کنند می توان فرصتی طلایی برای توسعه و پیشرفت شهر را ایجاد کرد.

وی افزود: جلب رضایت مندی مردم در شهرهای کوچک به راحتی امکان پذیر است و میتواند زمینه مشارکت بیشتر مردم و تحقق توسعه شهری را ممکن کند و در این راستا بهترین روش تعامل با مردم در رفتار مناسب و انجام کار خوب است چون مردم صداقت و عملکرد منطقی و صحیح را تشخیص می دهند.

استاندار با تاکید بر ضرورت بازنگری در مدل مدیریت علمی و فنی شهرهای کوچک تصریح کرد: مدیریت علمی و فنی شهرهای کوچک باید به وحدت رویه برسد تا اجرای طرح ها و ایده های خلاقانه و ابتکاری در محیط های شهری به نتیجه مطلوب برسد.

این مسئول یادآورشد: بخش اصلی زیرساختها در شهرهای کوچک فراهم شده لذا اگر نگاهی علمی جدید بر این شهرها حاکم شده و با خلاقیت و هنرمندی، ظرفیت ها و توانمندی این شهرها فعال شود با این رویکرد دقیق و تجربه شده در دنیا می توان کارهای مهمی را اجرا کرد.

روزبه با بیان اینکه نسبت بودجه عمرانی و جاری شهرداری ها باید منطقی باشد گفت: شهرداری ها باید اعتماد سازی کنند تا میزان مشارکت مردم در امور شهری بیشتر شود که در این مسیر یکی از کارآمدترین روش ها کاهش حجم بودجه جاری در مقایسه با اعتبارات عمرانی است.

وی افزود: بسیاری از شهرداری ها اگر ارزش افزوده نداشته باشند تعطیل می شوند لذا در این موضوع باید تجدید نظر شود و با کوچک سازی شهرداری و کاهش اعتبارات جاری اعتماد مردم را جلب کرد تا مشارکت مردم در عمران و خدمات شهری بیشتر شود.

استاندار افزود: باید طمع شهرداری ها از ساخت و سازها به عنوان منابع درآمدقطع شود زیرا اگر اقتصاد کشور سر و سامان پیدا کند نیاز به مسکن از حوزه خدمات وارد عرصه اقتصاد نخواهد شد لذا برای درآمدزایی شهرداری ها باید به سمت حوزه های دیگری حرکت کرد.

در این دیدار منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استاندار هم با اشاره به استقبال و حمایت از طرح های مرتبط با منابع درآمد پایدار شهرداری ها بر تهیه هرچه سریع تر طرح جامع شهر نرجه تاکید کرد.

در ادامه این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه ها و دغدغه ها توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نرجه ارائه شد.