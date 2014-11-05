افزایش 7 برابری تغییر رشته دانش آموختگان مهندسی و علوم پایه به علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 137 کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست دکتر منصور کبگانیان قائم مقام این ستاد، در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، دکتر کبگانیان با گرامیداشت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا «ع» گفت: سیاست‌های مربوط به هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به تصویب رسیده و به زودی ابلاغ می شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جوسازی رسانه‌های ضد انقلاب بر علیه این مصوبه افزود: مخالفت‌های رسانه‌های ضد انقلاب و بیگانه، نشان می دهد که ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در تدوین و تصویب این مصوبات راه درست را انتخاب کرده است.

کبگانیان ادامه داد: سیاست‌های مصوب در راستای اعطای اختیارات و امکانات بیشتر به این هیئت ها برای برنامه‌ریزی، نظارت و اداره دانشگاه‌ها است.

سپس موضوع «بررسی جامعه شناختی جریان مهاجرت و تغییر رشته نخبگان رشته‌های مهندسی و علوم پایه به علوم انسانی» در دستور کار ستاد قرار گرفت و گزارشی پیرامون طرح مطالعاتی انجام شده در این زمینه به اعضا ارائه شد.

در این گزارش که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و معاونت سیاستگذاری و برنامه ریزی ستاد نقشه جامع علمی و در راستای اجرایی سازی اقدام ملی 14 از راهبرد کلان 10 نقشه جامع علمی کشور تهیه و تدوین شده، ضمن اشاره به سیر صعودی توجه فارغ التحصیلان رشته‌های فنی و علوم پایه به رشته‌های علوم انسانی در مقطع تحصیلات تکمیلی، تغییر رشته 7 برابری دانش آموختگان مهندسی و علوم پایه به علوم انسانی در بازه زمانی «82 تا 92» در مقطع کارشناسی ارشد و گرایش فراوان تحصیل کردگان در رشته‌های مهندسی و علوم پایه به تحصیل در رشته مدیریت نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در ادامه این گزارش با تاکید بر لزوم جذب استعدادهای برتر برای تحصیل در حوزه علوم انسانی، دانشگاه های صنعتی شریف و علم و صنعت، کانون اصلی جریان مهاجرت دانش آموختگان فنی و مهندسی و علوم پایه به حوزه علوم انسانی اعلام شده اند.

پس از ارائه گزارش و بحث و تبادل نظر اعضا بر روی مفاد آن، مقرر شد پیشنهادهای اعضا به منظور مدیریت این جریان، دسته بندی و نتیجه گیری شده و برای تصمیم گیری به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه شود.