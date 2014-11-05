فیلترینگ هوشمند هنوز اجرایی نشده است/ سفر روحانی به باکو اواخر هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران، از سفر روحانی به آذربایجان خبر داد و گفت: این سفر اواخر هفته آینده انجام می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های رئیس‌جمهور در این سفر، گفت: علاوه بر ملاقات‌های دوجانبه، حدود 10 سند در این سفر امضا می‌شود و موضوع‌های مهمی از قبیل انتقال و خرید برق از باکو، نحوه استفاده از رودخانه‌های مرزی، ساماندهی مسائل گمرکی و حمل و نقل، مسائل گاز و انرژی، همکاری‌های گردشگری و بحث تجارت در دستور کار این سفر قرار دارد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: حجم معاملات تجاری در دو کشور 500 میلیون دلار است که باید افزایش یابد و فکر می‌کنیم از زمانی که رئیس‌جمهور آذربایجان به تهران آمدند، فضای بسیار مناسبی برای همکاری بین دو کشور به وجود آمده است.

واعظی با بیان اینکه همراه با رئیس جمهور، تعدادی از تجار و بخش خصوصی به آذربایجان خواهند رفت، گفت: علاوه بر تهران، از چهار استان آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و گیلان هفته آینده به آذربایجان خواهند رفت و رئیس‌جمهور دو کشور در محفلی برای بخش خصوصی سخنرانی خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با سیاست‌های دولت یازدهم که گسترش روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است، گام رو به جلویی برای ارتباط با آذربایجان در این سفر به وجود آید.

واعظی همچنین در مورد فیلتر شبکه‌های اجتماعی، گفت: دولت بنا ندارد شبکه‌های اجتماعی که مردم از آن استفاده می‌کنند را به دلیل مسائل اقتصادی مسدود کند، اما همواره از کاربران خواهش می‌کنیم که استفاده مجاز از این شبکه‌ها داشته باشند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: خوشبختانه در یکی دو ماه گذشته چند مورد از این شبکه‌های اجتماعی توسط دانشگاهیان به وجود آمده که مورد استقبال نیز قرار گرفته است. بنابراین این شبکه‌ها باید آزاد باشند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا فیلترینگ هوشمند اجرایی شده است گفت: این کار هنوز صورت نگرفته است، چرا که یک کار پیچیده‌ای است.

واعظی در ادامه با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی مجازی، گفت: در جلسه این هفته شورای عالی مجازی، پیامک‌های انبوه مورد بحث قرار گرفت و روی کلیات و ضرورت آن تاکید شد و قرار بر این شد که در جلسه آینده بر روی جزییات بحث شود.

وی همچنین در مورد شبکه ملی اطلاعات، گفت: 10 سال است که در مورد شبکه ملی اطلاعات بحث می‌شود که در قانون برنامه پنجم نیز به طور جدی بر روی آن بحث شده و دولت این موضوع را در اولویت جدی خود قرار داده و با توجه به اینکه در دو سال اول برنامه پنجم اجرا نشده است، انشاالله ما آن را در دو سال آخر برنامه اجرایی خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات گفت: با مساعدت و کمک معاونت برنامه‌ریزی برای تامین بودجه شبکه ملی اطلاعات، امیدواریم بخشی از این طرح امسال و بخش عمده آن در سال آینده انجام شود.

وی با بیان اینکه شهر قم به عنوان پایلوت انتخاب شده است، گفت: ما، قم را به عنوان پایلوت برای اجرایی کردن شبکه ملی اطلاعات انتخاب کرده‌ایم تا هم به صورت تولید و محتوا و هم اپلیکیشن به روی آن کار شود.

واعظی همچنین با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرایی ساختن شبکه ملی اطلاعات، گفت: در زیرساخت با توجه به اینکه هزینه عظیمی دارد، هیچ بخش خصوصی حاضر نمی‌شود ورود کند، اما بقیه اقدامات دیگر را به دست بخش خصوصی داده‌ایم.

وزیر ارتباطات در ادامه در خصوص اینترنت رایگان، گفت: بعید می‌دانم اینترنت در جایی رایگان باشد و ما فعلا بنای این کار را نداریم، چون اینترنت در ایران در اختیار بخش خصوصی است.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا احتمال داده می‌شود که جمهوری‌خواهان اکثریت مجلس را بگیرند، آیا این موضوع بر مذاکرات هسته‌ای ایران تاثیر می‌گذارد؟ گفت: آنچه که در داخل آمریکا اتفاق می‌افتد، معنای جناحی و جریانی نمی‌دهد و آنچه که در مذاکرات، مبنا قرار می‌گیرد، پایبندی ایران به مذاکرات است و در مقابل نیز این پایبندی در آمریکا باید وجود داشته باشد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: نمایندگان جدید از اول ژانویه می‌توانند وارد پارلمان شوند لذا سوم آذر هیچ ارتباطی با آن دوره ندارد و اگر مذاکرات هم تمدید شود، در آمریکا، قوه مجریه از یک نفوذ بالایی برخوردار است و می‌تواند منویات خود را در روابط خارجی محقق کند.

واعظی مذاکرات هسته‌ای را یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های بعد از انقلاب نام برد و گفت: مذاکرات هسته‌ای از قطعنامه 598 نیز پیچیده‌تر است و تا الان نیز کار بسیار بزرگی انجام شده و تیم مذاکره‌کننده هوشمندی به خرج داده است.

وی تصریح کرد: تا آنجا که من در جریان ریز مذاکرات هسته‌ای قرار دارم، منافع کشور و خط قرمزها نیز به خوبی در این مذاکرات رعایت شده است.

واعظی همچنین در مورد مذاکرات مسقط و در پاسخ به این سئوال که آیا مذاکرات نهایی در این مکان صورت می‌گیرد؟ گفت: مذاکرات مسقط یک مرحله‌ای است از مراحل گذشته و همچنان که این مذاکرات در وین و نیویورک یک گام پیش رفته است، در مذاکرات مسقط نیز این مذاکرات یک گام رو به جلو خواهد رفت.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: توافقاتی که در این چند ماه گذشته انجام شده، آن موقعی عملیاتی می‌شود که همه آنچه که ما بخواهیم و همه آنچه که آنها بخواهند، در یک مجموعه دیده شود.