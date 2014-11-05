هوای سرد تا پایان هفته در کرمانشاه حاکم است/ افزایش دما از روز شنبه

محسن قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش محسوس دما و سرد شدن هوای استان کرمانشاه طی روزهای پنج شنبه و جمعه خبر داد.

وی اظهار داشت: طی این روزها دمای شبانه اکثر نقاط استان به زیر صفر رسیده و موجب یخبندان خواهد شد.

قاسمی خاطر نشان کرد: البته این کاهش دما در نقاط سردسیر استان نمود بیشتری خواهد داشت.

مدیر کل هوا شناسی استان کرمانشاه افزود: این روند تا پایان روز جمعه ادامه خواهد داشت، تا اینکه از روز شنبه دما به تدریج افزایش یافته و هوا گرم خواهد شد.

قاسمی در پایان یادآور شد: اسلام آباد غرب و گواور با دمای 3 درجه زیر صفر، سردترین نقاط استان طی شب گذشته بودند.