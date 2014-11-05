توفان منطقه سیستان و شهر زاهدان را در نوردید

به گزارش خبرنگار مهر، با تداوم شدت وزش باد در مناطق شمالی و رسیدن میزان گرد و غبار به بیش از 116 میکروگرم بر متر مکعب شهر زاهدان نیز امروز با وزش تندباد همراه شد و غلظت گرد و غبار در این شهر موجب اختلال در زندگی روزمره شهروندان شد.

کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان در همین رابطه در گفتگو با مهر بیان داشت: ساکنان نواحی مرکزی و شهر زاهدان تا پایان امروز شاهد وزش باد شدید به همراه گرد و غبار خواهند بود و از اواخر امشب با تغییر جهت جریانات و ریزش هوای سرد ساکنان نواحی سیستان تا اواسط هفته آینده شاهد وزش باد و گرد و غبار هستند.

رضا آزاد منش بیان داشت: از فردا ساکنان مناطق شمالی استان با کاهش 12 الی 15 درجه دما روبرو خواهند شد و دمای هوا در مناطق جنوبی استان نیزاز روز جمعه 5 الی 8 درجه کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: طی این مدت در جنوب استان و بر روی دریا نیز وزش باد شدید در جریان خواهد بود و دریای عمان مواج پیش بینی شده است.

وی بیشینه دمای امشب شهر زاهدان را 27 درجه سلسیوس و کمینه دمای این شهر در امشب را 12 درجه سلسیوس پیش بینی کرد.