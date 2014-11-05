محمد مخلصی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری برنامه‌های ویژه در هفته کتاب و کتابخوانی بیان کرد: جشنواره‌ هنری «نقطه، حرف و نقش» در پنجمین سال پیاپی، در روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه با معرفی و تقدیر از آثار بر‌تر به کار خود پایان می‌دهد.

وی ادامه داد: طی فراخوان ارسال شده در خرداد ماه سالجاری، ۳۲۰ اثر در قالب‌های نقاشی، خوشنویسی، سفال و انیمیشن با موضوع استفاده از محتوای کتاب‌های علمی، ضرب المثل‌ها و متون کهن با تکیه بر کتاب مثنوی معنوی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم بیان کرد: نمایشگاه آثار برگزیده از ۲۴ آبان‌ماه هم‌زمان با آغاز هفته‌ کتاب و کتاب‌خوانی به مدت ده روز در مرکز شماره ۹ کانون استان برپا می کند.

وی ادامه داد: همچنین نشست تخصصی «فن تلخیص کتاب» ویژه مربیان فرهنگی مراکز استان روز ۲۵ آبان‌ماه با حضور علی خاکبازان، دبیر شورای کتاب انتشارات کانون برگزار می‌شود.

مخلصی گفت: آفرینش‌های ادبی کانون استان قم در هفته‌ کتاب سالجاری «شب شعر عاشورایی» را با مشارکت حوزه‌ هنری استان و با دعوت از شاعران کودک و نوجوان و اعضای ادبی کانون قم روز ۲۹ آبان‌ ماه برگزار می کند.

وی بیان کرد: تجهیز کتاب‌خانه‌ تخصصی کانون و ایستگاه مطالعه والدین در مراکز ثابت یکی دیگر از برنامه‌‌های کانون استان قم در هفته‌ کتاب و کتاب‌خوانی است که با مساعدت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌گیرد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم ادامه داد: مربیان، والدین و اولیای تربیتی فعال در عرصه کتاب‌خوانی با عنوان کتاب‌یاوران طی آیینی در هفته کتابخوانی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی در پایان گفت: مراکز ثابت، سیار و پستی کانون استان از ۲۴ آبان‌ماه هم‌زمان با آغاز هفته‌ کتاب و کتاب‌خوانی برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهشی را برگزار می کنند.