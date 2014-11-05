سرپرست جدید دانشگاه خلیج فارس بوشهر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این حکم آورده است: بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی و سیاست های دولت تدبیر و امید، با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحبنظران، نقشی شایسته در تحقق راهبردهای سند دانشگاه اسلامی و برآوردن اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا کنید.

نجفی همچنین از زحمات محمدی زاده در دوران سرپرستی دانشگاه تقدیر و تشکر نموده و آورده است : امید است جامعه دانشگاهی و فرهیختگان از تجارب ارزنده جنابعالی در مسئولیت های مختلف بهره مند شوند.