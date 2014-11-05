272 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف شد/ دستگیری باند "تمساح خلیج"

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران استان لرستان با اشاره به کشفیات مواد مخدر طی هفت ماه نخست امسال در کشور اظهار داشت: در مدت زمان یاد شده بیش از 272 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا بیان داشت: از این میزان کشفیات 215 تن تریاک، 37 تن حشیش، و ما بقی هروئین، مرفین و مواد مخلوط دیگر بوده است.

100 درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر

سردار مویدی افزود: 75 درصد این میزان مواد مخدر کشف شده در مرزها و حاشیه مرزها بوده و ما بقی آن نیز در سایر استانها کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه طی امسال 930 عملیات مبارزه با مواد مخدر در جاده های اصلی، مناطق عملیاتی، کویر و مرزها داشته ایم ادامه داد: طی امسال شاهد افزایش 42 درصدی تحرک یگانهای عملیاتی ناجا در امر مبارزه با مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا همچنین به عملیات های منجر به درگیری پلیس مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: طی امسال 100 درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مسلح مواد مخدر داشته ایم که این میزان درگیری با قاچاقچیان نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش یافته است.

سردار مویدی به تلفات قاچاقچیان مواد مخدر طی امسال در قالب این درگیری ها اشاره کرد و گفت: در مدت زمان یاد شده 65 مورد تلفات قاچاقچیان مواد مخدر را داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین از افزایش 13 درصدی مجروح کردن قاچاقچیان مواد مخدر مسلح دردرگیری با پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور خبر داد و گفت: همچنین تعداد شهدای مبارزه با مواد مخدر کشور طی امسال هفت شهید بوده که بخشی از آنها مربوط به لرستان بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه مواد مخدر کشف شده در استاتنهای مرزی مربوط به استانهای سیستان بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی بوده است عنوان کرد: همچنین مواد مخدر کشف شده در حاشیه مرزها نیز مربوط به استان کرمان بوده است.

دستگیری 160 هزار قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر در کشور

سردار مویدی بیان داشت: 65 درصد مواد مخدر کشف شده مبتنی بر کار اطلاعاتی و همچنین استفاده از اصل غافلگیری بوده است.

وی همچنین به تشکیل پرونده های مواد مخدر اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته بیش از 141 هزار پرونده مواد مخدر توسط کلانتریها، پاسگاهها، پلیس مواد مخدر، پلیس اطلاعات و امنیت و ... تشکیل شد که این میزان طی امسال 178 هزار پرونده رسیده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از افزایش 25 درصدی تشکیل پرونده در حوزه مواد مخدر خبرداد و تصریح کرد: در مجموع سال گذشته 128 هزار نفر در زمینه مواد مخدر دستگیر شدند و طی امسال این میزان به 160 هزار نفر افزایش یافته و شاهد افزایش 22 درصدی در این زمینه طی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم.

سردار مویدی با بیان اینکه برنامه اصلی و هدفمند ما متمرکز شدن بر شبکه ها و سرشبکه ها بوده که امنیت ملی و سلامت جامعه را مورد هدف قرار داده اند افزود: در این راستا از همه توان و ظرفیتهای خود استفاده خواهیم کرد.

دستگیری باند "تمساح خلیج"

وی همچنین دستگیری عناصر اصلی سرشبکه های مواد مخدر را از مهم ترین برنامه های پلیس مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و گفت: در این زمینه نیز با کارهای اطلاعاتی توفیقات فراوانی داشته ایم به طوریکه با اقدامات صورت گرفته ما موفق شدیم باند "تمساح خلیج" که با نزدیک به 100 تن مواد مخدر در سطح آبهای آزاد منطقه و فرامنطقه فعالیت داشت و یکی از سوژه های اصلی ما بود را متلاشی کردیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا همچنین از دستگیری شبکه های دیگری که مرتبط با این شبکه بودند خبر داد و گفت: البته هنوز فعالیتهای ما در ارتباط با باند مواد مخدر تمساح خلیج ادامه دارد و تا کنون 50 نفر این شبکه را دستگیر کرده ایم.

سردار مویدی گردش مالی این شبکه مواد مخدر را صدها میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تعدادی از اتباع سایر کشورها نیز در رابطه با این شبکه مواد مخدر دستگیر شدند.

وی همچنین از دستگیری یک باند مواد در استانهای شرقی کشور خبر داد و گفت: این باند با ایجاد ناامنی، درگیری با نیروهای امنیتی، پلیس و سایر نیروهای مسلح مبادرت به ورود مواد مخدر به کشور می کردند و سالهای سال بود که فراری بودند طی چند روز گذشته با یک عملیات غافلگیرانه دو برادر با عنوان"خ" که سردسته های این باند بودند در درگیری با پلیس مبارزه با مواد مخدر کشته شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا همچنین از دستگیری و هلاکت سر شبکه یک باند مواد مخدر دیگر در جنوب هرمزگان و کرمان با عنوان"ش" خبر داد.

تولید مواد مخدر در افغانستان به اوج خود رسیده است

سردار مویدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تولید مواد مخدر در کشور افغانستان اشاره کرد و گفت: متاسفانه خبر بدی که در این رابطه باید گفت این است که تولید مواد مخدر در افغانستان به اوج خود رسیده است.

وی با اشاره به ایجاد دفتر ویژه بررسی وضعیت افغانستان در این رابطه از سوی آمریکا تصریح کرد: آمریکا اعلام کرده که برای مبارزه با مواد مخدر در کشور افغانستان حضور پیدا کرده و این در حالیست که هفته گذشته خبری از طریق دفتر ویژه بررسی وضعیت افغانستان اعلام شد که آمریکا و غرب در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با شکست مواجه شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه آمریکا اعلام کرده بیش از هشت میلیارد دلار برای مبارزه با مواد مخدر در کشور افغانستان هزینه کرده است گفت: این در حالیست که خود آمریکا اعلام کرده در رابطه با مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با شکست مواجه شده ایم.