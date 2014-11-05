به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل طهماسبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: رزمایش گردانهای بیتالمقدس و کوثر در ۱۵ و ۱۶ آبان در پادگان مالکاشتر سپاه انصارالمهدی(عج) با حضور بسیجیان در قالب نیروهای برادران در خواهران برگزار می شود.
وی حفظ انسجام بسیجیان و اعلام آمادگی در برابر هرگونه تهدیدات اجتماعی دشمنان کشور در ۳ مرحله میدانهای تیر، پدافند غیرعامل، امداد و نجات، عملیات تاخت، دفاع از کوی و برزن، مقابله با ناآرامیها و کنترل اغتشات از اهداف رزمایش گردانهای بیتالمقدس و کوثر در زنجان است.
سرهنگ طهماسبی افزود: بسیجیان در رزمایش گردانهای بیتالمقدس و کوثر با هدف تقویت انسجام نیروهای بسیجی در استان حضور خواهند یافت.
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهرستان زنجان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص بسیج افزود: بسیج یک نیروی نظامی، عقیدتی و فرهنگی است که در این میان اجرای برنامههای فرهنگی اهمیت بسزائی دارد چون امروز ما در جبهه فرهنگی قرار داریم و دشمن با تمام قوا با طراحی برنامههای هدفمند فرهنگی بخصوص توسعه شبکههای ماهوارهای در برابر کشور ایستادهاند تا شاهد شکست انقلاب و نظام اسلامی باشند.