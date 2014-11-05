به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل طهماسبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: رزمایش گردان‎های بیت‎المقدس و کوثر در ۱۵ و ۱۶ آبان در پادگان مالک‌اشتر سپاه انصارالمهدی(عج) با حضور بسیجیان در قالب نیروهای برادران در خواهران برگزار می شود.

وی حفظ انسجام بسیجیان و اعلام آمادگی در برابر هرگونه تهدیدات اجتماعی دشمنان کشور در ۳ مرحله میدان‎های تیر، پدافند غیرعامل، امداد و نجات، عملیات تاخت، دفاع از کوی و برزن، مقابله با ناآرامی‎ها و کنترل اغتشات از اهداف رزمایش گردان‎های بیت‌المقدس و کوثر در زنجان است.

سرهنگ طهماسبی افزود: بسیجیان در رزمایش گردان‎های بیت‎المقدس و کوثر با هدف تقویت انسجام نیروهای بسیجی در استان حضور خواهند یافت.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهرستان زنجان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص بسیج افزود: بسیج یک نیروی نظامی، عقیدتی و فرهنگی است که در این میان اجرای برنامه‎های فرهنگی اهمیت بسزائی دارد چون امروز ما در جبهه فرهنگی قرار داریم و دشمن با تمام قوا با طراحی برنامه‎های هدفمند فرهنگی بخصوص توسعه شبکه‎های ماهواره‌ای در برابر کشور ایستاده‎اند تا شاهد شکست انقلاب و نظام اسلامی باشند.