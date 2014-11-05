به گزارش خبرگزاری مهر، استاد آقاتهرانی در جدیدترین اثر خود که در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی روانه بازار کتاب شد، به سراغ مقتل‌نویسی رفتند و مقتلی خاص حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) به رشته تحریر درآوردند. ایشان که پیش از این «یاران شیدای حسین بن علی (ع) را در کارنامه عاشورایی خود داشتند و با استقبال کم‌نظیر مخاطبان مواجه شده بود، این‌بار با هدف احیای سنت حسنه مقتل‌خوانی ظهر عاشورا، در یک اثر متفاوت و مستند از نظر منابع، نیمروزی از حیات حسین بن علی(ع) – از صبح عاشورا تا لحظه شهادت – را روایت می‌کنند.

ایشان در ابتدای نوزدهمین کتاب خود، در متنی کوتاه به انگیزه خود از نگارش و انتشار کتاب‌ها اشاره می‌کنند:

«شاید این نکته راهی بر عزیزان جوانم باز کند: در هر سختی و تنگنایی با نوشتاری از او یا اولیاء طاهرینش گردنه‌ها را به سهولت گذرانیده‌ام. در کشاکش جنگ تحمیلی که همه جا نا امن بود، «تفسیر سوره یاسین» را؛ و در دوران سفر به غرب و دوری از وطن، «یاران شیدای حسین‌بن‌علی(ع) را؛ و در هنگام ورود به سیاست و سیاست‌بازی‌های این و آن، «مقتل‌الحسین علیه‌السلام» را...»

استاد آقاتهرانی که خود سالهاست اهتمام جدی به مقتل‌خوانی ظهر عاشورا دارند، در مقدمه کتاب، انگیزه اصلی خود را برای نگارش تازه‌ترین اثر خود، احیای سنت حسنه مقتل‌خوانی ظهر عاشورا عنوان می‌کنند و مخاطب اصلی این اثر، روحانیون، مبلغان دینی و مداحان اهل بیت(علیهم‌السلام) هستند که می‌توانند با تکیه بر یک متن مستند، این سنت حسنه را احیا کنند.

کتاب تنهای تنها در 7 فصل و 224 صفحه نگاشته شده است که عناوین فصل‌ها بدین شرح است: «سنت مقتل‌خوانی ظهر عاشورا»، «سوگواری بر حضرت سیدالشهدا»، «امام حسین‌بن‌علی، صبح عاشورا»، «امام حسین‌بن‌علی، تنهای تنها»، «امام حسین‌بن‌علی، شهادت»، «امام حسین‌بن‌علی، پس از شهادت»، «امام حسین‌بن‌علی، زیارت»..

نشر برادر شهیدم، به عنوان ناشر اختصاصی آثار استاد آقاتهرانی درصدد است تا آثار ایشان را به صورت مجموعه آثار در اختیار علاقمندان قرار دهد که در این راستا، کتاب «تنهای تنها؛ مقتل وترالموتور» اولین عنوان از این مجموعه است.