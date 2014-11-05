ناوشگن جماران راهی خلیج عدن شد/ برخورد قاطعانه با هرگونه تهدیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و دومین ناوگروه نیروی دریایی ارتش طی مراسم ویژه ای به منظور تأمین امنیت خطوط کشتیرانی ایران از بندرعباس رهسپار خلیج عدن شد.

این ناوگروه در قالب دو فروند شناور شامل ناوشکن جمهوری اسلامی ایران (جماران) به عنوان سرفرماندهی و ناو جمهوری اسلامی ایران (بوشهر) به عنوان پشتیبانی به این مأموریت اعزام شده است.

این ناوگروه رزمی ماموریت خود را از منطقه یکم نیروی دریایی ارتش (بندرعباس) آغاز و در مسیر انجام مأموریت محوله؛ از تنگه هرمز، بندر جاسک، دریای عمان، سواحل مکران، شمال اقیانوس هند، خلیج عدن و تنگه بابل مندب عبور خواهد کرد.

براساس وظایف ابلاغی نیروهای مسلح، امنیت خطوط کشتی رانی تجاری، نفتی و سایر کشتی هایی که با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در منطقه یاد شده تردد می کنند و کمک به سایر شناورهای خارجی درخواست کننده کمک اضطراری در خلیج عدن بر عهده این ناوگروه است.

ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش، در اجرای این ماموریت با هر گونه تهدیدی که از سوی دزدان دریایی متوجه ناوگان کشتیرانی ایران بشود برخورد قاطعانه خواهد کرد.