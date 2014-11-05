راه اندازی اولین گرمخانه منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمود منیعی با اعلام این مطلب افزود: تأسیس گرمخانه یکی از سیاست‌هایی است که در راستای کنترل پدیده بی‌خانمانی که یکی از پیامدهای گسترش شهرنشینی و فقر شهری است، تعریف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه گرمخانه مکانی است که برای سامان‌دهی بی‌خانمان‌های شهری در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: با توجه به شروع سرمای هوا این گرمخانه تا پایان آذر ماه برای استفاده بی خانمان ها راه اندازی خواهد شد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 7 با اشاره به اینکه این گرمخانه در دو طبقه ساخته شده است، خاطرنشان کرد: در این گرمخانه امکانات رفاهی، حمام و وعده غذای گرم در اختیار کارتون خوابها قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به این که این گرمخانه در خیابان شهیدآیت اله مدنی جنوبی، خیابان حسینیان،کوچه شیرین اصفهانی واقع شده است، افزود: گرمخانه منطقه از ساعت 7 غروب تا 7 صبح آماده خدمات دهی است و در این مکان یک پزشک، روان پزشک، بهیار و پرستار آماده خدمات رسانی هستند.

منیعی با بیان اینکه متکدیان و کارتن خواب‌ها علاوه بر مسائل و مشکلات اجتماعی چهره شهر را نیز مخدوش و نامناسب می‌کنند، اظهار داشت: گشت زنی در سطح منطقه برای جمع آوری کارتن خواب ها به طور مستمر ادامه دارد.