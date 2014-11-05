تیم تخصصی برای رفع مشکل آزبست کارخانه کرمانیت تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم ‌حسینی صبح چهارشنبه در نشست تعیین تکلیف کارخانه کرمانیت گفت: برای بررسی مشکلات این کارخانه جلساتی با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور برگزار و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.

وی همچنین از برگزاری نشستی در خصوص این کارخانه با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد و اذعان داشت: کارخانه کرمانیت با پروسه جدید فعال می شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تصریح کرد: براین اساس در این کارخانه خط تولید نانو آزبست راه اندازی می شود.

رزم حسینی از تشکیل تیم تخصصی محیط زیست و کارخانه کرمانیتظزف یک ماه آینده خبر داد و اذعان داشت: این تیم با هدف چاره اندیشی در برای حل مشکل زیست محیطی ضایعات آزبست کارخانه گفته شده تشکیل می شود.

وی ادامه داد: یکی از اولویت های استانداری کرمان فعال ساختن واحدهای نیمه فعال استان و بهره گیری از این ظرفیت برای رونق اقتصادی منطقه است.