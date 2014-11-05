به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات بیمارستان خارگ با تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی در سطح استان بوشهر، اظهار داشت: به منظور بهبود شاخص‌های سلامت در سطح استان اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

وی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در بیمارستان خارگ، اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیمارستان صنعت نفت خارگ را جزوی از سیستم خود می‌داند و تلاش داریم تا با ایجاد تعامل برای رفع مشکلات این بیمارستان تلاش کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با تاکید بر لزوم ارزشیابی بیمارستان‌ها، اضافه کرد: بیمارستان صنعت نفت جزیره خارگ خدمات بسیار مهمی را به مدرم ارائه می‌کند که ابدی برای ارزشیابی آماده باشد.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در زمینه نیروهای انسانی بیان داشت: تمام تلاشمان را به کار گرفته‌ایم تا بتوانیم بیمارستان خارگ را تحت پوشش طرح تحول نظام سلامت قرار بگیرد.

رئیسی از ارسال درخواست لازم برای این کار به وزارت بهداشت خبر داد و افزود: منتظر طرح این موضوع در کمیسیون مربوطه هستیم و امیدواریم شاهد تصویب این طرح و ارائه خدمات مناسب به مردم باشیم.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای بهبود وضعیت اعزام بیماران از جزیره خارگ به مرکز استان، بیان داشت: مشکلاتی در زمینه حمل بیمار از فرودگاه به بیمارستان‌ها وجود دارد که تا زمان حل این مشکلات، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی حمل بیماران را به بیمارستان‌ها بر عهده می‌گیرد.