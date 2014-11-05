سید علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اولین کاروان راهیان نور دانش آموزان دختر از امشب راهی مناطق عملیاتی می شوند، گفت: این دانش آموزان با ۲۱۰ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی اعزام می شوند.

وی با اشاره به اینکه اعزام دانش آموزان دختر به مناطق عملیاتی جنوب کشور تا ۱۶ آبانماه ادامه دارد گفت: اشاعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس از اهداف اعزام این دانش آموزان است زیرا شناخت این فرهنگ و پی بردن به رشادت ها و از خود گذشتگی های سپاه اسلام در هشت سال جنگ تحمیلی بزرگترین عامل مصونیت فرزندان در قبال تهاجم فرهنگی به شمار می آید.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تقدیر از همکاری سپاه کربلای استان برای اعزام دانش آموزان یادآور شد: اولین کاروان اردوی راهیان دانش آموزان دختر با حضور فرمانده سپاه کربلا از ساعت ۲۲ چهارشنبه شب از حسینیه عاشقان ثارالله سپاه ناحیه مقاومت قائمشهر اعزام می شوند.

قاسمی گفت: دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم سراسر کشور همه ساله در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام شده و با جانبازی های پدرانشان از نزدیک آشنا می شوند.

مازندران ۴۷۰ هزار دانش آموز دارد.