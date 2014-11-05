تذکرات لازم در خصوص برنامه خوشا شیراز به تهیه کننده این برنامه داده شده است

محمد باقر کشفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در حال حاضر برنامه خوشا شیراز از برنامه های پر طرفدار مرکز فارس است تاکید کرد: طبق نظر سنجی های انجام شده در حال حاضر میزان استقبال مردم از شبکه استانی فارس بیش از 80 درصد است.

وی افزود: در این میان برنامه خوشا شیراز مورد استقبال بیشتری از جانب مردم قرار گرفته است.

مدیر کل صدا و سیمای استان فارس با بیان اینکه این برنامه به دلیل اجرای زنده و حضو ر میهمانان در برخی از مواقع ممکن است اشکالاتی به همراه داشته باشد، گفت: طی چند مدت گذشته برخی از میهمانان این برنامه در صحبت های خود سخنانی در خصوص مردم شیراز مطرح کرده بودند که در این راستا تذکرات لازم به مسئولین این برنامه داده شده است.

کشفی یادآور شد: البته باید به این نکته توجه داشت که اینگونه سخنان با نیت قبلی و عمدی نیست بلکه به دلیل زنده بودن این برنامه در برخی از مواقع میهمانان سخنانی بیان می کنند که هیچگونه منظوری در آن وجود ندارد.

وی یادآور شد: خوشبختانه افزایش چشمگیر استقبال مردم از شبکه استانی فارس باعث شد به فکر برنامه ریزی برای راه اندازی شبکه دوم استانی باشیم که خوشبختانه در این راستا فعالیت های اولیه انجام شده است.

مدیر کل صدا و سیمای استان فارس با بیان اینکه مردم استان و هنرمندان باید همکاری بیشتری با صدا و سیما داشته باشند، گفت: از هرگونه همکاری مردم استان فارس با شبکه استانی در بخش های مختلف حمایت می کنیم.

کشفی تصریح کرد: با راه اندازی شبکه دوم سیمای فارس فضا برای انجام فعالیت های هنری، فرهنگی و تاریخی بیشتر خواهد شد و به طور حتم می توانیم از تمامی نظرات بزرگان و علمای استان فارس در جهت هرچه بهتر شدن تولیدات استفاده کنیم.