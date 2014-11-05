برنجکاران مازندران ۵۵۰ میلیارد ریال مطالبات دارند

دلاور حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون بیش زا ۱۳ هزار تن ارقام پرمحصول برنج در استان خریداری شده است، گفت: ارزش این میزان خرید، ۷۹۸ ریال بوده که بصورت توافقی از کشاورزان خریداری شده است.

وی رقم پرداختی بابت خردی برنج توافقی از کشاورزان استان را بیش از ۱۷۱ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: برای پرداخت مابقی مطالبات کشاورزان استان رایزنی های لازم انجام شده است.

وی گفت: از مجموع ۱۳ هزار و ۴۰۰ تن برنج خریداری شده در استان ۱۴۰۰ تن ارقام پرمحصول و مابقی ارقام محلی بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین با اشاره به آغاز برداشت مرکبات در استان، با اعلام برآورد تولید پرتقال به میزان ۷۸۵ هزار تن در استان، از پیش بینی تولید مرکبات استان به میزان بیش از یک میلیون و ۳۱۲ هزار تن خبر داد و افزود: با این میزان تولید مشکلی در تامین مرکبات کشور نخواهیم داشت.

حیدرپور میزان ذخیره سازی مرکبات مازندران را ۲۵ هزار تن اعلام کرد و گفت: سازمان تعاون روستایی به عنوان دبیر ذخیره سازی مرکبات استان انتخاب شد.