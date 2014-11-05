جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار 915 هزارتومان، طرح قدیم 913 هزار و 300 تومان، نیم سکه 461 هزار و 300 تومان، ربع سکه 252 هزار و 300 تومان و سکه گرمی 168 هزار و 700 تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 93 هزار و 176 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1155 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3254 تومان، هر یورو را 4112 تومان، هر پوند را 5202 تومان و هر درهم امارات را 892 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)