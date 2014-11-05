  1. استانها
  2. قم
۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۳۳

گائینی به مهر خبر داد:

تیم فوتبال وحدت در صورت حمایت از لیگ کنار نمی‌کشد

تیم فوتبال وحدت در صورت حمایت از لیگ کنار نمی‌کشد

قم - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال وحدت قم از مساعدت شهرداری قم به تیم فوتبال وحدت نماینده قم در لیگ آزادگان خبر داد و گفت: در صورتی که حمایت شویم از لیگ کنار نمی کشیم.

هادی گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت نابسامان مالی تیم وحدت قم در مسابقات فوتبال باشگاه ذهای کشور جام آزادگان اظهار کرد: تیم وحدت قم این هفته باید برای ششمین مسابقه خود با نماینده سیستان و بلوچستان راهی زاهدان شود اما شرایط ما به حدی وخیم است که برای تامین هزینه های سفر ، با مشکل مواجه هستیم.

وی گفت: بر اساس رایزنی که با شهرداری قم داشته ایم مقرر شد شهرداری قم نسبت به حمایت از این تیم مساعدت کند و در صورت تحقق این امر، بخش بزرگی از مشکلات ما حل می شود و بابت این موضوع باید از شهرداری قم قدردانی کنم.

سرپرست تیم فوتبال وحدت قم افزود: با فشارهای شدید مالی روی این تیم جوان و بومی فوتبال قم ، حتی تا یک قدمی انصراف از حضور در بقیه دیدارهای لیگ آزادگان هم پیش رفتیم اما در صورتی که حمایت شویم از لیگ کنار نمی کشیم و بدون شک، نتایج بهتری هم کسب می کنیم.

گائینی بیان داشت: تیم وحدت قم ، چکیده فوتبال قم است و جوانانی در این تیم حضور دارند که از میان مردم قم برای شکوفایی فوتبال قم در عرصه ورزش کشور به پا خواسته اند و زیبنده قم نیست که این تیم بومی که همه در آن بدون ریالی دستمزد و با عشق و علاقه مشغول به کارند، به خاطر مشکلات مالی با بن بست مواجه شود.

وی عنوان کرد: فوتبال قم استعدادهای خوبی دارد که تاکنون میدانی برای بروز استعدادهای خود پیدا نکرده بودند اما حالا می بینیم تیمی که با حداقل هزینه بسته و قرارداد بازیکنان آن سفید امضا شده ، در مقابل تیم هایی که میلیاردی هزینه کرده اند چه نتایج خوبی گرفته است.

سرپرست تیم فوتبال وحدت قم یادآور شد: وحدت که نماد موفقیت فوتبال بومی قم به شمار می‌رود در جذب سرمایه گذار یا حامی مالی موفق نبوده و تمامی قول‌هایی که مسئولان به این تیم داده‌اند، عملی نشده اما امیدوارم با مساعدت و حسن نظر شهرداری قم و شورای شهر این مشکلات حل شود.

کد مطلب 2415586

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها