هادی گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت نابسامان مالی تیم وحدت قم در مسابقات فوتبال باشگاه ذهای کشور جام آزادگان اظهار کرد: تیم وحدت قم این هفته باید برای ششمین مسابقه خود با نماینده سیستان و بلوچستان راهی زاهدان شود اما شرایط ما به حدی وخیم است که برای تامین هزینه های سفر ، با مشکل مواجه هستیم.

وی گفت: بر اساس رایزنی که با شهرداری قم داشته ایم مقرر شد شهرداری قم نسبت به حمایت از این تیم مساعدت کند و در صورت تحقق این امر، بخش بزرگی از مشکلات ما حل می شود و بابت این موضوع باید از شهرداری قم قدردانی کنم.

سرپرست تیم فوتبال وحدت قم افزود: با فشارهای شدید مالی روی این تیم جوان و بومی فوتبال قم ، حتی تا یک قدمی انصراف از حضور در بقیه دیدارهای لیگ آزادگان هم پیش رفتیم اما در صورتی که حمایت شویم از لیگ کنار نمی کشیم و بدون شک، نتایج بهتری هم کسب می کنیم.

گائینی بیان داشت: تیم وحدت قم ، چکیده فوتبال قم است و جوانانی در این تیم حضور دارند که از میان مردم قم برای شکوفایی فوتبال قم در عرصه ورزش کشور به پا خواسته اند و زیبنده قم نیست که این تیم بومی که همه در آن بدون ریالی دستمزد و با عشق و علاقه مشغول به کارند، به خاطر مشکلات مالی با بن بست مواجه شود.

وی عنوان کرد: فوتبال قم استعدادهای خوبی دارد که تاکنون میدانی برای بروز استعدادهای خود پیدا نکرده بودند اما حالا می بینیم تیمی که با حداقل هزینه بسته و قرارداد بازیکنان آن سفید امضا شده ، در مقابل تیم هایی که میلیاردی هزینه کرده اند چه نتایج خوبی گرفته است.

سرپرست تیم فوتبال وحدت قم یادآور شد: وحدت که نماد موفقیت فوتبال بومی قم به شمار می‌رود در جذب سرمایه گذار یا حامی مالی موفق نبوده و تمامی قول‌هایی که مسئولان به این تیم داده‌اند، عملی نشده اما امیدوارم با مساعدت و حسن نظر شهرداری قم و شورای شهر این مشکلات حل شود.